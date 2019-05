von Jürgen Conradi

Der „Freundeskreis der Gemeindemusikschule Steißlingen„ (FGMS) hat dieser Tage auf seiner Hauptversammlung den Vorsitzenden Hubert Wehinger für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Neu im Team als Schriftführer ist Jürgen Conradi, der Elke Kuppel ablöst, die das Amt insgesamt elf Jahre innehatte, so die Pressemitteilung. Mit Dank und Beifall verabschiedet, war sie von der Gründung des FGMS im Jahre 2001 bis 2005 Schriftführerin. Als 2013 kein Nachfolger für sie gefunden wurde, war sie bereit, das Amt noch einmal für zwei Jahre zu übernehmen. Daraus sind dann weitere sechs Jahre geworden.

Die Regularien waren schnell und unkompliziert erledigt, die Entlastung des Vorstandes nur noch eine Formsache. Der Bericht des Schatzmeisters Thorsten Sauer spiegelte einen finanziell gesunden Verein, der sich deshalb auch jederzeit für besondere Projekte wie den Kauf der Leihinstrumente, die Bläserklasse von Gemeinschaftsschule und Musikschule und den Musiksommer engagieren kann. Von Bürgermeister Benjamin Mors wurde dem FGMS denn auch vorbildliche Arbeit testiert.

Ein neues Sinfonieorchester für Laien

Die Versammlung war beherrscht von der sehr engagierten und auch kontroversen Diskussion um die Zusammenarbeit mit den Hegau-Symphonixx. Anwesend waren auch Vertreter des Orchesters.

„Hegau Symphonixx„ ist das erste Sinfonieorchester für Laien im Hegau. Es wurde im November 2018 von Heiko Jahnke, dem Leiter der Gemeindemusikschule Steißlingen, und Eve Weigmann gegründet. Hegau Symphonixx will die Lücke zwischen den zahlreichen Musikvereinen und Kammerorchestern im Landkreis Konstanz schließen und bietet Amateurmusikern, Streichern und Bläsern hauptsächlich, die Möglichkeit, in einem Sinfonieorchester zu spielen – und sich dabei auch weiter zu entwickeln. Initialzündung für die Idee war Eve Weigmanns Teilnahme beim Projekt „side by side“ der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz im Sommer 2018. Dabei durften Laienmusiker Seite an Seite mit den Profis die 9. Sinfonie von Antonin Dvorak einstudieren und im Konstanzer Stadtgarten zum Finale des Konziljubiläums aufführen.

Also in allem eine tolle Sache – so waren sich (fast) alle Teilnehmer, einschließlich Bürgermeister Benjamin Mors, einig. Wie immer bei Premieren und wenn viele Entscheider beteiligt sind, knirscht es auch mal im Getriebe, besonders bei Organisationsproblemen. Geklärt werden müssen nur noch einige Formalitäten.

Die Musikschule steht gut da, wie man dem Bericht des Musikschulleiters Heiko Jahnke entnehmen konnte. Vom Frühjahr 2018 bis zum Tag der Hauptversammlung stieg die Schülerzahl von 220 auf 226. Der Stand konnte also gehalten werden, es sei sogar ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen, betonte Jahnke.

Neue Angebote für Inklusion und Senioren

Eine Herzensangelegenheit für die Gemeinde, die Gemeinschaftsschule, die Musikschule und den FGMS sind die Chor- bzw. Bläserklassen der Gemeinschaftsschule. Fünf Lehrkräfte der Musikschule arbeiten in Kooperation mit der Gemeinschaftsschule, davon zwei im Regelunterricht und den Chorklassen sowie zwei im Bereich der Bläserklassen. Im Schuljahr 2018/19 konnte die Organisation im Bereich Bläserklassen gestrafft werden, eine zweite Klasse etabliert und bereits am 1. Oktober mit dem Unterricht begonnen werden. Von 37 SchülerInnen, die neu an die Gemeinschaftsschule kamen, sind 17 in dieser neuen Bläserklasse.

In Vorbereitung sind neue Angebote im Bereich Inklusion und Senioren. Hier hat die Musikschule mit Christoph Link eine ausgebildete Lehrkraft für das neue Fach „Tischharfe“, das für die neuen Angebote sehr gut geeignet ist.