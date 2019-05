von SK

Ein unbekannter Täter hat sich laut Polizei über ein Fenster zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 17 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Steißlinger Gaststätte in der Singener Straße verschafft. Im Inneren durchwühlte der Unbekannte im Verkaufsraum sämtliche Schubladen und entwendete die komplette Kasse mit dem darin befindlichen Wechselgeld, mehrere Dosen eines koffeinhaltigen Getränks sowie ein Handy-Ladekabel. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, in Verbindung zu setzen.