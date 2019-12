von Susanne Schön

Weihnachten ist eine Zeit, in der Familie groß geschrieben wird. Wie sieht es mit Menschen aus, die in einer „Familien bewussten Kommune Plus“ wie Steißlingen leben? Kommune und Vereine haben in der Vorweihnachtszeit ein breit gefächertes Angebot.

Auch die sozialen Angebote steigen in dieser Zeit. Neben Weihnachtsfeiern in den Betrieben, Vereinen, Schulklassen und den Kindergärten, sowie dem Weihnachtsmarkt, gibt es auch ein abwechslungsreiches, vorweihnachtliches Angebot für ältere Bürger.

Drei Säulen müssen koordiniert werden

Eine Stelle, bei der das ganze Jahr über die Angebote für Senioren gebündelt werden ist der Sozialdienst in der Radolfzeller Straße. Hier koordinieren Gisela Schärli und Barbara Sauer drei Säulen: Betreutes Wohnen, Nachbarschaftshilfe und Dorfhelferinnenstation.

Steißlingen Auf sie ist Verlass: Beim Bürgerfest ehrt die Gemeinde das Engagement ihrer Bürger Das könnte Sie auch interessieren

In der Vorweihnachtszeit sei es nicht viel anders als das Jahr über. Die Aufgaben und der bürokratische Aufwand bleiben in etwa gleich. Denn an Weihnachten kämen die Familien zusammen und hätten auch für die Großeltern oder Pflegebedürftigen mehr Zeit. „Einzig vor Weihnachten haben wir vermehrt Anfragen, ob nicht die Kräfte der Nachbarschaftshilfe zum Weihnachtsputz ausrücken könnten“, so die Einsatzleiterinnen.

Aus der Nachbarschaftshilfe können sich familienähnliche Kontakte entwickeln

Die Nachbarschaftshelferinnen sollten nicht nur als Reinigungskräfte gesehen werden, sondern als wichtige Betreuungs- und Ansprechpersonen der nötigen Angelegenheiten der Klienten. Dann könnten sich auch familienähnliche Bande entwickeln. „Wir hatten einmal einen dementen Senior an Weihnachten bei uns zu Besuch“, blickt Gisela Schärli zurück, die ihn damals versorgt hatte. Doch das könne nicht jeder leisten und darum könne das auch nicht erwartet werden.

Die Steißlinger Nachbarschaftshilfe sei schon immer beispielhaft gewesen, wusste Maria Hensler, die für das Netzwerk Nachbarschaftshilfe im Frühjahr Zertifikate an motivierte Teilnehmerinnen eines Altenpflegekurses übergeben konnte. Dieser Kurs war eine ideale Voraussetzung um in der Nachbarschaftshilfe mitzuarbeiten.

Der Bedarf an sozialer Hilfe ist groß

Doch auch die anderen tun Gutes in ihren Familien. „Was hab ich davon?“ Das würden viele fragen, wenn Barbara Sauer für den Verein wirbt. Man bekomme auf jeden Fall viel zurück und der Bedarf an Hilfe sei groß, lautet ihre Antwort. Bei der Suche nach Helferinnen ist der gestiegene Bürokratieaufwand allerdings keine Hilfe.

Auch für Spenden ist die Nachbarschaftshilfe immer dankbar. Vor dreißig Jahren ist man in Steißlingen mit der Nachbarschaftshilfe gestartet und sie ist ein Erfolgsmodell geblieben. Aktuell kümmern sich über 32 Helferinnen um rund 70 Kunden. Das bedeuten etwa 650 Stunden bürgerschaftliches Engagement pro Monat. Gisela Schärli und Barbara Sauer sind sich sicher: „Wir sind eine tolle Gruppe. Die gemeinsamen Stunden bereiten auch uns viel Freude. Bei den Fortbildungen bekommen auch wir manchen hilfreichen Tipp und neue Impulse.“

Bürger für Bürger, Seniorentreff und Seniorengymnastik

Nicht nur ein gutes Mittagessen, sondern auch Gespräche und ein offenes Ohr gibt es bei Bürger für Bürger zum Mittagstisch. Jeden Montag und Mittwoch gibt es nach Voranmeldung ab 11.45 Uhr ein warmes Mittagessen mit Vorspeise oder Dessert, dazu ein Getränk für nur vier Euro. Kontaktdaten finden sich im Amtsblatt. Anmeldung ist auch über den Sozialdienst unter Telefon: 07738-1707 möglich.

Außerdem hilft Bürger für Bürger auch bei Problemen mit Computern und Handys. Zum wöchentlichen Seniorentreff in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage in der Radolfzeller Straße sind Senioren ab 60 Jahren eingeladen. Jeden Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr gibt es bei Kaffee, Kuchen und sonstigen Getränken Zeit für unterhaltsame Gespräche, sowie ein ansprechendes Programm. Außerdem findet die Seniorengymnastik „Fit in den Tag“ mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr mit Dagmar Bichsel in der Seniorenwohnanlage statt. Mitmachen ist jederzeit möglich.