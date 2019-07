von Susanne Schön

Gute Tradition ist es inzwischen, dass die Beteiligten am Kindersommer-Programm von der Gemeinde vor dessen Beginn bereits zum Begrüßungsfest eingeladen werden. So lernen die alten Hasen die neuen Gesichter kennen, und man kann sich gegenseitig Tipps und Tricks zum Gelingen geben. Zum ersten Mal organisierte Karina Maier den Kinderferiensommer in Steißlingen. Sie ist die Nachfolgerin von Silvia Siegel. So hörte man an diesem Abend öfters: „Ah jetzt habe ich endlich ein Gesicht zur Stimme.“

Die Anmeldezahlen seien beim 26. Kindersommer im Trend der Vorjahre, erklärte Karina Maier. Zu 38 Programmpunkten konnten sich die Kinder anmelden. Manche sind so begehrt, dass die Plätze per Computer verlost werden mussten. Karina Maier hat eine eigene Internetseite (siehe Infokasten) eingerichtet. Hier kann man sich ebenso über die Programmpunkte informieren wie darüber, ob man angemeldet ist oder noch ein Platz frei ist.

Finale ist der Kinderflohmarkt des Motorsportclubs

Los geht es ab sofort mit mehreren Aktionen. Es startet der mehrtägige Rundumsorglosfreizeitspaß von JRK und DLRG. Imker und Glasbläser werden besucht. In der Torkel wird getöpfert. Und bei „Cross it!“ von Just do Sport können die Jugendlichen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination ausbauen. Das Programm endet am 7. September mit dem beliebten Kinderflohmarkt des Motorsportclubs in der Torkel. Dazwischen liegen viele weitere Programmpunkte mit altbewährtem und neuem. Wie dem Zero Wast Workshop.

„Du interessierst Dich für Klimaveränderung und für den Plastikmüll in den Weltmeeren? Du willst wissen, wie Du Deinen Beitrag zum Umweltschutz leisten kannst? Wenn Du auch Teil der ‚Fridays for Future‘ Bewegung bist, dann bist Du in diesem Workshop genau richtig“, lädt Workshopleiterin Nicole Streit unter dem hashtag #machenstattstreiken ein. Die Teilnehmer machen Deo ohne Schadstoffe, Bee Wraps zum Einpacken von Vesperbroten, Lippenbalsam mit regionalem Bienenwachs im Glas, selbsgemachte Abschminkpads aus recycelten Handtüchern und anderes mehr. Zudem erhalten sie Tipps für müllfreie Tage und „To-Go“-Alternativen.

Gemeinde fördert das Programm

„Wir wünschen allen Steißlinger Kindern und Jugendlichen einen unvergesslichen Sommer 2019“, blickte Bürgermeister Benjamin Mors beim Begrüßungsfest in die Zukunft und bedankte sich bei den Vereinen, Betrieben und Bürgern für ihre Unterstützung, ohne die der Kindersommer nicht möglich wäre. Am Steißlinger Ferienprogramm können Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren teilnehmen. Da die Gemeindeverwaltung das Ferienprogramm fördert und bezuschusst, können nur Steißlinger Kinder und Jugendliche teilnehmen. Ausnahmen werden für Kinder gemacht, die die Gemeinschaftsschule besuchen und deren Eltern in Steißlingen arbeiten. In den Sonderfällen bitte direkt Kontakt zu Karina Maier aufnehmen.