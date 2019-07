Drei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 17.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 223. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 38-jährige Fahrer eines SUV war samt eines angehängten, leeren Pferdeanhängers laut Polizei in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen, gegen ein größeres Verkehrszeichen geprallt und anschließend in einem angrenzenden Acker zum Stehen gekommen. Der Autofahrer sowie eine 36-jährige Mitfahrerin und ein Kleinkind wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeuggespann musste abgeschleppt werden, wie die Polizei berichtet.