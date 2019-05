von SK

Die Pfadfinder Steißlingen nehmen seit Donnerstag an der der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teil. Wie die Pfadfinder in einem Pressetext mitteilen, wird innerhalb von 72 Stunden die Fronholzhütte in Steißlingen wieder auf Vordermann gebracht. Am Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr wird mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Fest die getane Arbeit gefeiert und präsentiert. Für Unterhaltung und Verpflegung ist gesorgt, teilen die Pfadfinder weiter mit. Seit 2001 gibt es die Sozialaktion, seit 2013 wird sie bundesweit veranstaltet. Im Dekanat Hegau haben in den vergangenen drei Tagen wieder junge Menschen in die Hände gespuckt, um ihre Projekte umzusetzen. Laut den beiden Jugendreferenten Christina Fehrenbach und Jean-Pierre Sitzler haben acht Gruppierungen aus der Idee an der Aktion teilgenommen.