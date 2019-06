Der Steißlinger Musiksommer hat eine lange Tradition. Im Jahr 1990 fand die Veranstaltung das erste Mal statt, damals noch auf dem Schulhof. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht hatte Jürgen Probst damals fünf Veranstaltungen im ersten Jahr organisiert. Es traten Bands wie Dampflock, die Tennessee Gamblers, Weiß-blaue Fete, Sepp Striegel-Quintett und die Feier-Ware-House-Jazz-Band auf.

In diesem Jahr feiert die Vereinsgemeinschaft ARGE den 30. Musiksommer. Über sieben Veranstaltungen hinweg werden laut Veranstalter tolle Bands auf der Bühne in der Herrentorkel zu hören und sehen sein.

Das Programm

Am 5. Juli startet der Musiksommer mit Rebound CH. Rebound präsentiert Handmademusic im Stile von Johnny Cash, Buck Owens, Elvis Presley und vielen mehr.

Weiter geht es laut Veranstalter am 12. Juli mit der Kapelle Fröschel. Surprice wird am 19. Juli die Bühne rocken. Nach einer Pause geht es am 2. August weiter mit Back to Blues. An diesem Abend soll es rockig, funky und jazzig werden. Disconummern aus den 70ern und 80ern werden am 9. August durch die Torkel hallen, Sammeltaxi ist die Band des Abends. Am 16. August wird BeatPack in der Torkel ihr Bestes geben unter dem Motto „The Beat goes on!“ Die Rockodils werden am 23. August den Abschluss des diesjährigen Musiksommers bilden. Sie lassen ihre Evergreens der 50er bis 80er Jahre in der Torkel erklingen.

Die Musiker vom Bodensee bringen den Blues mit nach Steißlingen: die Band Back to Blues tritt am 2. August auf. | Bild: Band/Johanna Stehle

Auch sie sind mit dabei: die Band Sammeltaxi sorgt am 9. August für Partystimmung beim Steißlinger Musiksommer. | Bild: Sammeltaxi/FOTO-SETZINGER

Bewirtet werden die Gäste jeden Freitag von einem anderen Steißlinger Verein. Mit dabei sind der Deutsch-Französische Club, der Freundeskreis der Musikschule Steißlingen (FGMS), der Motorsportclub, der Tennisclub, der FC Steißlingen, die Storchenzunft und der Sportschützen Verein.

So hat sich das Fest entwickelt

Insgesamt 195 Musiksommer-Abende wurden laut Pressemitteilung des Veranstalters in Steißlingen bisher angeboten, die Band Boogie Connection war in diesen Jahren zehnmal dabei, Surprice, The Rockodiles und The Roosters waren auch bereits viermal auf der Bühne zu hören. Über die Jahre habe es immer ein sehr abwechslungsreiches Programm gegeben.

In den ersten Jahren wurden die Veranstaltungen laut Pressemitteilung bewirtet durch den Schützenverein, den FC Steißlingen, den Haus- und Gartenverein, den TuS Handball, den Verkehrsverein und Survinggang. Die Vereine wechselten über die Jahre gelegentlich, so kam der Gesangverein dazu. Ab 1994 die Storchenzunft und 1995 dann der Tennisclub. An den Abenden wurde im rollierenden System bewirtet.

Die Freitagabend-Veranstaltung sollte das Wochenende einläuten, das war laut Pressemitteilung der Gedanke von Jürgen Probst. Sein Ziel sei es gewesen, unterschiedliche Musikstilrichtungen anzubieten und ein Treffpunkt für die Bevölkerung und Feriengäste anzubieten.

Bereits im zweiten Jahr wurden sechs Abendveranstaltungen angeboten. Im Jahr 1996 war das Wetter so schlecht, dass die Veranstaltung statt auf dem Schulhof in der Herrentorkel stattfand, dort ist der Musiksommer bis heute.

Zehn Jahre lang wurde eine kostenfreie Tombola angeboten, die Steißlinger Geschäfte stellten Einkaufs-, Frisör-, Gastronomiegutscheine und Sachpreise zur Verfügung.

Zum zehnjährigen Bestehen des Musiksommers im Jahr 1999 wurden zwei zusätzliche Samstags-Veranstaltungen angeboten. Im Jahr 2000 gab es laut Pressemitteilung erstmals Flyer und Plakate, die auf den Musiksommer aufmerksam gemacht haben, das Logo ist heute noch das Erkennungszeichen des Steißlinger Musiksommers. Im Jahr 2004 schließen sich die teilnehmenden Vereine zur sogenannten ARGE Musiksommer zusammen.

Start der Spendenaktion

Die Spendenaktion wurde 2012 ins Leben gerufen, unter dem Motto: „Bei freiem Eintritt feiern – mit einer Spende helfen“. Laut Veranstalter kamen damals 1000 Euro zusammen. Die Summe ging an Betroffene in Steißlingen über die Sozialstation. Die Spendensammelaktion wurde in den Folgejahren beibehalten, die Spenden gingen an verschiedene Institutionen wie Widmann hilft Kindern, an die Singener Tafel, den Hospizverein und an viele mehr. Insgesamt seien mehr als 20 000 Euro geflossen.

Zu den Organisatoren

Über 25 Jahre schaffte Jürgen Probst die Grundlage der Veranstaltungsreihe, er organisierte die Bands, die Arbeitsabläufe, die Abrechnungen und vieles mehr. Im Jahr 2015 übernahm Bodo Dakus für zwei Jahre die Geschäftsführung der ARGE Musiksommer. 2016 wurde der Motorsportclub Steißlingen als weiteres Mitglied in die ARGE aufgenommen. Seit 2017 ist Stephan Damisch Geschäftsführer der ARGE, die Aufgaben wurden unter allen beteiligten Personen aufgeteilt.