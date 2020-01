Im Foyer der Steißlinger Seeblickhalle war wieder der rote Teppich ausgerollt, der Konzertsaal stimmungsvoll beleuchtet und voll besetzt. Das laut Pressetext des Musikvereins bereits in den vergangenen Jahren erfolgreiche Showkonzert lockte auch dieses Mal zahlreiche Besucher an.

Jugendblasorchester fängt an

Zur Eröffnung holte das Jugendblasorchester unter der Leitung von Florian Fritschi mit „Music from Cars“ das Publikum zu einer Autofahrt durchs Ländle ab. In „A Day at the Zoo“ forderte Ansagerin Hanna Streit die Zuhörer auf, verschiedene Tiere zu erkennen.

Weiter ging die Reise mit dem Medley „Music from Aladdin“. Mit der Zugabe „Auf der Autobahn“ endete der musikalische Ausflug. Im Anschluss wurden die Besucher von Marc und Sarah begrüßt, bekannt als Moderatoren im „Neuen Radio Seefunk“, die unterhaltsam durch das Programm führten.

Saxophone, A capella und Multiphon

Mit „Bond… James Bond“ begann der zweite Teil des Konzerts mit dem Musikverein Steißlingen unter der Leitung von Michael Forster. Das Saxophon-Quartett begeisterte mit „Yakety Sax“. Eine beeindruckende Darbietung lieferte das A-capella-Ensemble mit „I‘ll think of you“. In „Morning Madness“ demonstrierte das Gesamtorchester, wie stressig ein Arbeitstag beginnen kann.

Nach der Pause unterhielt der MV mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch reloaded“. Das Schlagzeugregister bewies seine Vielseitigkeit beim „Sandpaper Ballet“, indem die Musiker ihre Drumsticks gegen Schleifpapier eintauschten und damit das Orchester begleiteten. Außerdem erfuhren die Zuhörer, was es mit dem Multiphon, bestehend aus Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn und Tuba, das gleichzeitig von vier Personen gespielt wird, auf sich hat.

Filmmelodien und La Brass Banda

Weiter ging die Show mit Melodien aus Film und Fernsehen. „Never Enough“ aus dem „The Greatest Showman“ – großartig gesungen von Carina Maier – durfte dabei genauso wenig fehlen wie „Peter Gunn“. Anschließend sorgte das La Brass Banda-Ensemble mit „Scheena Dog“ für Stimmung.

Danach begeisterte Martin Barthold aus Radolfzell mit dem Medley „Udo Jürgens“. Das Publikum sparte nicht mit Applaus und das Orchester durfte erst nach zwei Zugaben gehen.