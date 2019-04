von SK

In einer Feierstunde im Rathaus der Gemeinde Steißlingen wurde Polizeihauptkommissar Reiner Zeller in sein Amt als Leiter des Polizeipostens Steißlingen eingeführt. Dies berichtet das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. An der Amtseinführung nahmen die Bürgermeister der Gemeinden Steißlingen und Volkertshausen, Benjamin Mors und Alfred Mutter, Vertreter des Polizeireviers Singen, die Leiter der benachbarten Polizeiposten sowie mehrere Gäste der Freiwilligen Feuerwehr teil. Reiner Zeller ist 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Mühlhausen-Ehingen.

Der Leiter des Polizeireviers Singen, Kriminaldirektor Thomas Krebs, begrüßte die Gäste im neu ausgebauten Festraum im Dachgeschoss des Steißlinger Rathauses. Der Leitende Kriminaldirektor Gerd Stiefel schilderte den Werdegang von Polizeihauptkommissar Reiner Zeller von dessen Start im öffentlichen Dienst als Zollassistent beim Hauptzollamt Singen, Wehrdienst bei der Bundeswehr und schließlich als Polizeibeamter bis zum Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst mit Verwendungen als Dienstgruppenleiter in Radolfzell und Leiter des Polizeipostens in Bodman-Ludwigshafen. Neben seinem beruflichen Engagement ist Reiner Zeller ehrenamtlich als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen tätig.

Bürgermeister Mors zeigte sich stolz, den Polizeiposten neben dem Rathaus im Ortskern von Steißlingen als eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger der beiden Gemeinden zu wissen. Bürgermeister Mutter aus Volkertshausen sprach als eine seiner letzten Amtshandlungen vor dem Ruhestand ebenfalls ein Grußwort. Seinen Nachfolger Marcus Röwer hatte Mutter zur Feierstunde gleich mitgebracht. Reiner Zeller bedankte sich bei seinen Vorgesetzten für das Vertrauen, ihm das Amt des Leiters des Polizeipostens Steißlingen zu übertragen. Er zeigte sich erfreut darüber, im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Singen eine Führungsfunktion ausfüllen zu dürfen und bat für die Zukunft um eine angemessene Ausstattung des Polizeipostens mit Personal.