von Susanne Schön

Die Rockodiles sorgten beim Steißlinger Musiksommer zum letzten Mal in diesem Jahr für beste Stimmung. Die fünf Vollblutmusiker trafen mit ihrer Musikauswahl ganz und gar den Geschmack der Gäste. Diese fuhr ihnen so in die Beine, dass eine Tanzfläche nicht reichte und schon vorsorglich Raum zum Tanzen auf der Bühne in der Torkel geschaffen wurde. Gassenhauer von den 1950ern bis zu den 1980ern in bunter Mischung untermalten den Abend in der bis auf den letzten Platz besetzten Torkel.

Gastgeber der Schützenverein. Dessen Vorsitzender Jürgen Probst ist der Initiator des Musiksommers, den es seit 1990 gibt. Dieser wird inzwischen von einer Arbeitsgemeinschaft organisiert, in deren Vorstand Mitglieder aus allen teilnehmenden Steißlinger Vereinen sind. Da Jürgen Probst beste Kontakte in die Musikszene hat, entschied er auch in diesem Jahr wieder mit, welche Bands auftreten. Und da nach dem Musiksommer vor dem Musiksommer ist, laufen die Planungen für das kommende Jahr schon. Viele der auftretenden Bands kommen gerne nach Steißlingen. Das liegt sowohl am atmosphärischen Auftrittsort als auch an der besonderen Stimmung.

Spenden erbrachten über 3600 Euro

Sieben Abende voller Musik, sieben unterschiedliche Bands und sieben verantwortliche Vereine – das war der Musiksommer Steißlingen 2019. Von toller Musik bis zu zauberhaften Momenten war alles dabei, was Gäste aus Nah und Fern nach Steißlingen zog: Urlauber und Steißlinger und Gäste aus der Region feierten zusammen den Sommer.

„Feiern und Helfen“ war wieder das Motto. Denn der Eintritt war frei, und jeder gab, was er geben wollte. Die Spenden in diesem Jahr, in Höhe von 3654,31 Euro, gehen zu gleichen Teilen an das Haus am Mühlebach in Mühlhausen-Ehingen und an den Frauen und Kinderschutz in Singen. „Die Arbeitsgemeinschaft Musiksommer bedankt sich bei allen Gästen für ihr Kommen und vor allem für ihre großzügigen Spenden“, blickt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft und des Fußballclubs Stephan Damisch auf das Spendenergebnis.