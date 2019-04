von Susanne Schön

Für die DLRG-Ortsgruppe Steißlingen nützt alles Engagement für den Mannschaftstransportwagen nichts mehr. Er wird, wie die DLRG mitteilt, die nächste Hauptuntersuchung nicht mehr schaffen. Doch das Fahrzeug ist für die Arbeit der Ortsgruppe unerlässlich. "Um auch in Zukunft die Schwimmausbildung im Stockacher Hallenbad, im Freibad Orsingen und am Steißlinger See, den Wasserrettungsdienst und die weitere Aus- und Fortbildung der Rettungsschwimmer voran zu bringen", zählt der Vorsitzende Manuel Seidel auf.

Weil die Ortsgruppe nicht alle Rücklagen für die Neuanschaffung aufbrauchen will, startet Seidel ein Projekt, um mehr Öffentlichkeit zu schaffen: "Ich werde ab mit dem Fahrrad in Einsatzbekleidung den Wassern des Steißlinger Sees entlang des Untersee und Rhein zehn Tage zu folgen. Dabei möchte ich sowohl für die Belange der DLRG Ortsgruppe, dem damit verbundenen ehrenamtlichen Engagement meiner Mitglieder aber auch für unsere Gemeinde etwas Werbung machen. Vielleicht ist Ihnen auch jeder gefahrene Kilometer etwas Wert."

Gerne überlasse man Spendern einen der Spendenrettungsringe und stelle eine entsprechende Bescheinigung für das Finanzamt aus. Erfreulicherweise wird die Gemeinde Steißlingen das Fahrzeug mit 25 bis 30 Prozent fördern. Auch ein Darlehen der Stiftung Wasserrettung sei geplant.

Ein Angebot, das Fahrzeug über Werbemittel zu finanzieren, habe man abgelehnt: "Da es für uns als gemeinnützige Organisation nicht verantwortbar erscheint, einer Firma die Hälfte der eingesammelten Spenden als Provision abzutreten."

Spenden an: Volksbank Konstanz, IBAN DE04 6929 1000 0227 836300, Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN DE23 6925 0035 0004 8439 83.