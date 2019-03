von Susanne Schön

Auch auf dem Gebiet der Gemeinde Steißlingen gibt es weiße Flecken bezüglich des Breitbandes. Doch die komplizierten Förderanträge, beziehungsweise die bisherige Einstufung von Steißlingen inklusive des Ortsteile Wiechs als nicht ländlichen Raum, gestaltete die Finanzierung des Breitbandausbaus als schwierig. Man war daran, ein Paket für ein interkommunales Projekt zu schnüren, als die gute Nachricht kam, dass sich die Förderrichtlinien von Bund und Land deutlich verbessert haben.

"Der Bund fördert nun ausschließlich FttB-Projekte als den Glasfaseranschluss ins Haus, Projekte in allen weißen Flecken und die bedarfsunabhängige Glasfasererschließung aller Schulen", erklärte Bürgermeister Benjamin Mors. Damit sind Wiechs und die Schule in den Förderrichtlinien enthalten. Bei bis zu 50 Prozent Förderung vom Bund und bis zu 40 Prozent Förderung vom Land könne das Projekt mit bis zu 90 Prozent gefördert werden. "Noch sind die Töpfe voll, es sieht gut aus für uns", rief Mors dazu auf, gleich zu starten. Zudem stellte er in Aussicht, dass es mit dem Anschluss der Schule zur Verbesserung im gesamten Ortskern kommen könne.

Start der Bauarbeiten wohl im kommenden Frühjahr

Verwaltungsmitarbeiterin Geraldine Emser erläuterte das Verfahren und die nächsten Schritte. So beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die Bundesförderung für die Planungskosten zu beantragen und beschloss, bei Zusage das Planungsbüro zu beauftragen. Ebenso wurde die Verwaltung beauftragt, die Fördermittel bei Bund und Land für den Breitbandausbau zu beantragen. Nach dem vorläufigen Zuschussbescheid werde das Markterkundungsverfahren gestartet. Dann könnten die Planungen starten und Vergaben vorgenommen werden. Die Verwaltung gehe davon aus, dass bei optimalen Verlauf im kommenden Frühjahr mit den Bauarbeiten gestartet werden könne.

Christian Herz, Ortsvorsteher von Wiechs, freute sich über die Wendung bei den Zuschussanträgen, und dass damit die Digitalisierung von Wiechs näher rücke. Gemeinderat Arnold Zimmermann riet, auch an Maiershöfe zu denken. Mors merkte an, dies werde sich im Rahmen der Planung ergeben.