von Susanne Schön

Der Gemeinderat musste sich wieder einmal mit den Brandschutzmaßnahmen bei der Steißlinger Schule beschäftigen. Durch gesetzliche Vorgaben wird dieser teurer als gedacht, da größere Maßnahmen getätigt werden müssen. Im Gebäude A besteht unter anderem die Notwendigkeit einer außen liegenden Fluchttreppe und der Abtrennung des Treppenhauses sowie der Installation einer Brandmeldeanlage. Eine solche ist aufgrund des offenen Treppenhauses auch in Gebäude B nötig. Unter anderem wegen der elektrotechnischen Aufrüstung, die durch die Brandmeldeanlagen nötig wird, steigen die Kosten. Bürgermeister Benjamin Mors befand: "Es ist eine Investition, die sein muss." Dem schlossen sich die Gemeinderäte an. Die Baumaßnahmen sollen möglichst in den Sommerferien fertig werden.

Zudem wurden die Vergaben für die Erschließung des Baugebiets Tal, für den Brandschutz an der Schule und für Windfänge am Bürgerhaus beraten. Ingenieur Norbert Baur erläuterte die nötigen Arbeiten für die Tal-Erweiterung. Die oberen Erdschichten müssten bezüglich der Tragfähigkeit verbessert werden. Die Erde soll während der Erschließung auf Gemeindegebiet gelagert werden. Die Erdarbeiten wurden an die Firma Schleith aus Steißlingen für knapp 1,9 Millionen Euro vergeben. Dazu kommt später noch die Verlegung von Wasserleitungen und Stromkabeln. Nach den vorausgegangenen Beratungen zum Brandschutz an der Schule wurden die Planungen vergeben.

Beim Windfang wünschten sich die Räte Alternativen, die die Verwaltung nun mit dem ausführenden Unternehmen berät.