Steißlingen Beifahrerin wird leicht verletzt

Ein Auffahrunfall ereignete sich auf der Bundesstraße B 33 neu / Abzweigung B 34 bei Steißlingen

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 4000 Euro hat ein Auffahrunfall an der Einmündung Abfahrt B 33 neu/ B 34 gefordert. Die Lenkerin eines aus Richtung Konstanz kommende, an der Anschlussstelle Steißlingen von der B 33 neu abfahrende Golffahrerin prallte an der Einmündung zur B 34 laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen dort stehenden Toyota. Eine Beifahrerin im Toyota wurde dabei leicht verletzt.