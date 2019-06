Mit der Mundart-Musik-Kabarett-Truppe Kistenhocker (oder Kistenrocker?!) sind drei waschechte Bodensee-Alemannen in Steißlingen zu Gast. Die drei Musiker Oliver Kuppel, Marcus Müller und Gerald Benz aus Wahlwies bieten mit ihrem mittlerweile dritten abendfüllenden Programm „Ab ins Beet“ mitreißende Musik-Comedy und alemannische Reimkultur in Bestform. Zu hören, sehen und erleben ist dies am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Torkel in Steißlingen. Veranstalter ist der Pfadi-Chor der Römisch-katholischen Kirchengemeinde Mittlerer Hega). Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 10 Euro im Postlädele oder der Volksbank in Steißlingen. Abendkasse: 12 Euro.

Bewährter Wortwitz

In ihrem Programm „Ab ins Beet“ treffen sich die drei Kistenhocker im Vereinsheim ihres Kleingartenvereins und berichten aus dem Leben des Schrebergärtners. Humorvoll und ironisch beackern sie alltägliche,aber auch skurrile Situationen, pflügen durch die Musikgeschichte und ernten dabei so manchen Lacher. Die Kistenhocker zeigen, dass sie sich thematisch zwischen „Kraut und Rüben“ wohlfühlen und auch mal „kräftig auf den Busch“ klopfen können. Mit ihrem bewährten badischem Wortwitz philosophieren sie dazu im Hochbeet tiefgründig über Flachwurzler und nehmen mit Ihrer blühenden Phantasie kein Blatt vor den Mund. Gegen den Humor der drei Gartenfreunde ist kein (Un-)Kraut gewachsen. Erwartet weerden kann ein unvergesslicher und lachmuskelstrapazierender Abend! Oder um es mit den Worten der drei Akteure zusagen:“Mir bieted Dir ä Mischung aus Musik, Scheiß-Schwätzä und Witzle und zwar alles i‘ unserem Dialekt.“