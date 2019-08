von Susanne Schön

Der Musiksommer ist gleich mehrfach eine Plattform. Zu allererst bietet er Musikbegeisterten aus der ganzen Region die Möglichkeit, sich im historischen und relativ wettersicheren Ambiente der Torkel zu treffen. Beeindruckend ist es immer wieder, wie es den veranstaltenden Vereinen der Arbeitsgemeinschaft gelingt, ein abwechslungsreiches musikalisches Programm auf die Beine zu stellen. Der Tennisclub war zunächst mit der Bewirtung an der Reihe. Er hatte Back to Blues verpflichtet.

Herausragende Beherrschung der Instrumente

Bandleader Reinhard Stehle ist den Steißlingern nicht nur als Musiker bekann,t sondern auch als Musiklehrer ihrer Gemeindemusikschule. Auch die meisten anderen Musiker der Band geben in der Region Unterricht. Doch kam die Band in keinster Weise oberlehrerhaft daher. Ihr hochkarätiger Blues sprühte vielmehr vor Vitalität und machte die Torkel zu einer Quelle der sommerlichen Lebensfreude. Das lag sowohl an der herausragenden Beherrschung der Instrumente und dem perfekten Zusammenspiel als auch an der besonderen Stimme von Gianni Dato.

Der Sizilianer gab den Liedern einen gan besonderen Groove und sorgte neben manchem wohligen Gänsehautschauer auch dafür, dass viele Besucher das Tanzbein schwangen. Die Mischung aus Musik, gemütlichen Beisammensein und sprühender Lebensfreude machte den Sommerabend in der Torkel aus. Auch die ehemalige Leadsängerin Natascha Flamisch ließ es sich nicht nehmen, für ein paar Stücke das Mikrofon zu übernehmen. Dabei stieg der Spendenticker auf 1427,08 Euro. Denn Eintritt kostete auch dieser Abend nicht, aber Spenden sind willkommen. Sie gehen in diesem Jahr an das Haus am Mühlebach in Mühlhausen-Ehingen sowie den Verein Frauen- und Kinderschutz in Singen.

Coverversionen bekannter Musikstücke aus den 70er und 80er Jahren

Am kommenden Freitag, 9. August, lädt der Fußballclub Steißlingen ab 19 Uhr zur Partynacht mit der Band Sammeltaxi ein. Auf die Besucher warten Coverversionen bekannter Musikstücke aus den 70er und 80er Jahren. Das Motto des Musiksommers „Feiern und Helfen“ verbindet sich an diesem Abend sicherlich bestens mit dem Bandmotto „Party, Spaß und Abtanzen“.