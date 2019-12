Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 4000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Steißlingen und Wahlwies. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 18-jähriger befuhr den Verbindungsweg aus Richtung Wahlwies, als ihm in einer Linkskurve eine 71-jährige Autofahrerin entgegenkam. Aufgrund der schmalen Fahrbahn bremste die Frau und fuhr nach ihren Angaben an den rechten Fahrbahnrand, so die Polizei. Bei der Vorbeifahrt kollidierten die Fahrzeuge an den vorderen linken Kotflügeln. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.