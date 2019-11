Am Sonntagabend vor 21.30 Uhr ist laut Polizei ein unbekannter Fahrer auf der K 6121 in Richtung Beuren gefahren und hat etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Steißlingen in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren, weshalb er mit einem Leitschild und einem Leitpfosten kollidierte. Hierbei wurde das Fahrzeug derart im Frontbereich beschädigt, dass es Öl verlor. Die Ölspur konnte etwa 500 Meter bis zur Kreuzung Beurener Straße/L 189 verfolgt werden, dort verlor sie sich jedoch. Zur Beseitigung der Fahrbahnverschmutzung musste die Straßenmeisterei ausrücken, welche die Ölspur abstreute. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, dessen Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt sein müsste, bitte beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, melden.