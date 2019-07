Über 20 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in der Hegaustraße ereignet hat. Ein älterer Autofahrer war laut Polizei ortseinwärts unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam, mit einer Steinmauer kollidierte und anschließend gegen einen Baum prallte. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Das Auto an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abtransportiert werden.