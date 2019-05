von SK

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es laut Schilderung der Polizei am Dienstagmorgen zwischen 8 und 8.15 Uhr in der Schulstraße zu einem Sachschaden von über 1500 Euro. Ein unbekannter Fahrer war gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Renault geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Steißlingen, (07738) 97014, entgegen.