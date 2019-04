von SK

Ein 20-Jähriger ist nach eigenen Angaben von mehreren Motorradfahrern so dicht überholt worden, dass er erschrak, abrupt nach rechts auswich und die Leitplanke touchierte. Wie die Polizei mitteilt, wandte sich der Mann erst jetzt an die Beamten, doch der Unfall geschah am Montag gegen 22.30 Uhr auf der B 33 in Richtung Konstanz kurz nach der Abzweigung von der A 81. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 1000 Euro und sucht Zeugen. Hinweise an das Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80.