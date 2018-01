Steißlingen Artur Ostermaier: "Ich würde wieder Bürgermeister werden"

Die Steißlinger verabschieden Artur Ostermaier nach einer Amtszeit von 40 Jahren als Bürgermeister in den Ruhestand. Dazu gibt es am 13. Januar ein Bürgerfest.

Herr Ostermaier, wie war es, als Sie mit 26 Jahren 1977 in Steißlingen zum Bürgermeister gewählt wurden?

Ich war einer der jüngsten Bürgermeister im Land und damals spielte das Alter noch eine ganz andere Rolle. Doch ich hatte viel Unterstützung aus dem Gemeinderat und von den Bürgern. Ich habe von Anfang an klar gemacht, dass ich nicht in die Fußstapfen meines Vorgängers Paul Forster treten will, was auch nicht möglich war. Ich wollte einen eigenen Weg gehen und zusammen mit den Bürgern Neues gestalten.

Was haben Sie anders gemacht?

Ich wollte zum Beispiel die Bürger bei Entscheidungen mit einbeziehen und das geht nur, wenn sie gut informiert sind. Früher gab es zehn Anschlagtafeln im Ort und der Ortspolizist ist rumgelaufen und hat gebimmelt, wenn es einen neuen Anschlag gab. Jetzt sollte die Information zu den Bürgern ins Haus kommen und ich wollte, wenn zum Beispiel ein neues Baugebiet geplant war, die Betroffenen an einen Tisch holen und frühzeitig einbinden. Das war zeitintensiv, führte aber zu Ergebnissen, die von breiten Mehrheiten akzeptiert wurden.

Welches waren die wichtigsten Entwicklungen in der Gemeinde?

Ein wichtiges Thema war die Innenentwicklung und damit die Stärkung des Ortskerns. In Steißlingen findet man im Umkreis von 300 Metern alles, was man zum Leben braucht: Schule, Kindergärten, Bücherei, Geschäfte, Kirche, Ärzte, Gasthaus, Musikschule und ganz wichtig die Torkel als zentralen Veranstaltungsort. Der Ortskern soll lebendig bleiben, hier sollen sich die Menschen begegnen. Außerdem war der strukturelle Wandel von einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde zu einer modernen Wohn-, Gewerbe- und Industriegemeinde mit dem neuen Gewerbegebiet wichtig. Es ging uns nicht darum, anderen Gemeinden Konkurrenz zu machen, sondern das Angebot zu ergänzen und dazu beizutragen, dass Betriebe in der Region bleiben. Es macht mich stolz, dass wir in Steißlingen damit um die 1200 neue Arbeitsplätze schaffen konnten.

Muss eine Gemeinde Ihrer Meinung nach wachsen, um attraktiv zu bleiben?

Es gehört einerseits zu den Aufgaben einer Gemeinde, Wohnraum anzubieten, der dringend benötigt wird. Andererseits muss man den Flächenverbrauch in Grenzen halten und dann abwägen. Wir betreiben keine ungehemmte bauliche Entwicklung. Tatsache ist aber, dass man das Wachstum braucht, um vorhandene Einrichtungen, wie zum Beispiel eine eigene Kläranlage oder eine Musikschule, betreiben zu können. Wer ein bestimmtes Angebot haben will, darf sich nicht gegen Wachstum wehren. Wir haben den Fokus auf Familien gelegt und auf Bildung und Betreuung gesetzt. Die Gemeinde bietet ab dem ersten Lebensjahr eine Ganztagsbetreuung und wir konnten hier, als eine der zentralsten Entscheidungen, mit der Gemeinschaftsschule eine weiterführende Schule realisieren.

Gab es in Ihrer Amtszeit auch schwierige Entscheidungen und Momente?

Der Bau der Mindlestalhalle war stark umkämpft. 1986 gab es dazu einen Bürgerentscheid, bei dem sich eine knappe Mehrheit gegen den Bau entschied. Drei Jahre später hatte der Gemeinderat dann doch den Mut, einstimmig für die Halle zu stimmen. Auch der Standort war richtig, wir haben dort ein einmaliges Sportzentrum. Es ist toll, dass uns das für die Sportvereine gelungen ist. Einer der schwierigsten und traurigsten Momente war 2005 der tragische Tod einer Bürgerin, die bei den Überschwemmungen ums Leben kam. Als wir am Karfreitagmorgen das Ausmaß des Hochwassers erfassten und die Betroffenen verzweifelt waren. Da konnte man einfach nur für die Menschen da sein. Aber auch hier haben die Bürger mitangepackt und den Dreck weggeschaufelt. Steißlingen hat einfach eine großartige Dorfgemeinschaft.

Sie engagierten sich auch über die Gemeinde hinaus im Gemeindetag.

Ich war nach Manfred Sailer seit 1996 Kreisvorsitzender und hatte die Aufgabe, 25 Bürgermeister zusammenzubringen. Es ging darum, gemeinsame Themen kraftvoll nach vorn zu bringen. Das ist uns auch gelungen, weil der Zusammenhalt der Bürgermeister im Kreis sehr gut ist. Ich wurde dann später in das höchste Gremium, das Präsidium gewählt und war acht Jahre Vizepräsident für den Regierungsbezirk Freiburg. Das war eine zeitaufwendige, aber sehr interessante Aufgabe, weil man hautnah an der Politik dran ist und die Interessen der Kommunen bündeln und gegenüber dem Land und im Bund vertreten kann. Uns ist es zum Beispiel gelungen den Anstoß dafür zu geben, dass das Prinzip der Konnexität, also „wer bestellt, muss bezahlen“, in der Landesverfassung verankert wurde. Es kann nicht sein, dass das Land neue Aufgaben an die Kommunen delegiert, aber nicht bereit ist, die Kosten dafür zu übernehmen.

Wird ein neuer Bürgermeister eigentlich eingearbeitet?

Benjamin Mors wird am 16. Januar dieses Büro beziehen und wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Ich will, dass es für die Gemeinde gut weitergeht und der neue Bürgermeister sich schnell den aktuellen Themen und Problemen zuwenden kann.

Welches Resümee ziehen Sie aus ihrer Arbeit und worauf freuen Sie sich, wenn Sie im Ruhestand sind?

Ich würde wieder Bürgermeister werden und vieles genau so machen. Ich empfinde Zufriedenheit über das, was ich tun durfte, und Dankbarkeit, dass ich das Amt so lange ausüben durfte. Und ich bedanke mich bei allen Menschen und vor allem bei meiner Familie, die mich unterstützt und gut mitgetragen haben. Ich freue mich auf den dritten Lebensabschnitt. Ich freue mich, nicht mehr nach dem Terminkalender leben zu müssen und Verantwortung abgeben zu können. Der Abschied ist für mich aber auch sehr emotional, weil ich die Menschen vermissen werde, für die und mit denen ich immer gern gearbeitet habe.

