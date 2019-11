19-Jähriger verletzt sich nach Missgeschick auf einer Baustelle am Bein.

Ein 19-jähriger Arbeiter erlitt am Montag gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in der Kornengasse leichte Verletzungen, als er sich mit einem Klammerschussgerät versehentlich ins Bein schoss. Laut Polizei habe sich beim Hochziehen des Gerätes am