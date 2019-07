Ein Sachschaden von über 25 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der A 98, Höhe Steißlingen, entstanden. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Der 27-jährige Fahrer eines Kleinlasters mit Anhänger war auf der Autobahn in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er einen Laster überholte. Beim Wiedereinscheren geriet der mit Fensterrahmen beladene Anhänger ins Schlingern. Der 27-Jährige versuchte dies, durch Gegenlenken aufzufangen, lenkte aber zu stark ein und kam mit dem Kleinlaster ebenfalls ins Schleudern, wie die Polizei schildert. Nachdem der Kleinlaster samt Anhänger gegen die Außenschutzplanke geprallt war, kippte das Fahrzeuggespann um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Zur Bergung und Reinigung der Unfallstelle musste die Autobahn laut Polizei bis etwa 9.45 Uhr teilweise komplett gesperrt werden.