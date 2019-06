von SK

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag gegen 0.30 Uhr versucht, in ein Firmengebäude in der Radolfzeller Straße in Steißlingen einzudringen. Laut Polizei hatten sich die Unbekannten bereits an zwei Türen zu schaffen gemacht, als die Alarmanlage losging und die Einbrecher vertrieb. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden von der Polizei Steißlingen unter Telefon (0 77 38) 9 70 14 entgegengenommen.