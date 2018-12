von Susanne Schön

Steißlingen – In Steißlingen kann man sich am Samstag, 8. Dezember, perfekt auf Weihnachten einstimmen. Auf die Besucher des Weihnachtsmarkts in der Dorfmitte rund um die historische Torkel wartet von 13 bis 19 Uhr ein Erlebnis für alle Sinne. Es duftet nach Plätzchen, Bratwürsten und Glühwein. Gemeindemusikschule, Gesangverein und Musikverein sorgen für weihnachtliche Klänge. Am meisten ist aber für die Augen geboten, an über 50 Ständen gibt es vieles zu entdecken. Dabei achtet der Gewerbeverein als Veranstalter auf ein ausgeglichenes Angebot, verrät der Vorsitzende Hugo Maier. Es werde weit mehr geboten als reine Bewirtung. Das schätzen die Besucher des Steißlinger Weihnachtsmarkts.

Auch Schüler haben gebastelt

Viele erwerben an diesem Tag individuelle Geschenke für ihre Lieben. Schulklassen, Vereine und Kunsthandwerkerinnen sorgen für ein breites Angebot von Schmuck über Dekoartikel bis zu Kleidung und Kosmetika. Auch einen Christbaum kann man hier finden. Die Schule bietet zum Beispiel abgepackte Trinkschokolade, Dekoartikel aus Holz, Engelchen als Anhänger und Bastelarbeiten der Grundschule an. Im Torkel-Keller freut sich der Kunst- und Kulturkreis auf viele Besucher.

Manfred Lieser liest satirische Texte

Zum ersten Mal gibt es am Weihnachtsmarkt nicht nur Kunstwerke und Weihnachtskarten, sondern auch die Gelegenheit zum Zuhören. Vorgesehen sind zwei Lesungen mit kritischen und satirischen Texten von Manfred Lieser. Auch Steißlinger Unternehmer nutzen die Gelegenheit, sich beim Weihnachtsmarkt zu präsentieren und für sich zu werben. So kann man beispielsweise bei der neu eröffneten Werbeagentur und Fotostudio nicht nur Wand- und Tischkalender mit Steißlinger Motiven erwerben.

Lebendige Krippe sorgt für Atmosphäre

Nicht bunt blinkende Lichterketten, sondern knisternde Feuer warten auf die Besucher. Nicht Plastikdeko, sondern historisches Ambiente in und um die Torkel sorgen für die richtige Stimmung. Besondere musikalische Höhepunkte tragen ihren Teil zum Gelingen des Weihnachtsmarkts bei. Dazu passt auch die lebendige Krippe, ohne Maria und Josef, dafür aber mit Schafen zum Bestaunen und Streicheln. Der Steißlinger Weihnachtsmarkt lockt nicht nur Einheimische, sondern auch Bürger aus Nachbarorten und ist ein beliebter Treffpunkt.