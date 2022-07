von Sk

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein 41-Jähriger laut Polizei am Donnerstag gegen 9.30 Uhr an der Böllerstraße in Steißlingen verletzt. Er sei von einer Alu-Leiter auf eine beladene Palette gestürzt. Die Bergung des Verletzten aus dem Kellergeschoss übernahmen die Feuerwehren Steißlingen und Singen sowie die Höhenrettung. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik.