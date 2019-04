von SK

Etwa 40 ausgediente, aber noch gut erhaltene Tische und Stühle aus der Gemeinschaftsschule für den Transport nach Moldawien vorbereitet. Die Hilfsorganisation Pro Humanitate aus Engen hat die Spende der Gemeinde Steißlingen gerne angenommen, so der Vorsitzende Dirk Hartig. In den dortigen Schulen werden diese dringend gebraucht. Die Stühle und Tische wurden platzsparend zerlegt und werden nun bald die Reise in das etwa 2000 Kilometer entfernte Land antreten. Die Hilfsorganisation Pro Humanitate ist in Steißlingen vor allem bekannt durch die jährlichen Kleidersammlungen in der Seeblickhalle. Dieses Jahr wird diese am 9. November stattfinden – organisiert durch Edeltraut Homburger aus Steißlingen. Weitere Informationen sind unter www.pro-humanitate.de. abrufbar.