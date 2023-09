Rund 30.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend im Mühleweg ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 62-Jähriger gegen 23 Uhr mit einem Dodge Challenger auf dem Mühlweg/Kreisstraße 6164 in Richtung Kreisverkehr zur Landesstraße 226. Dabei kam er nach rechts in den Grünstreifen, auf dem mehrere Findlinge lagen.

Auto muss abgeschleppt werden

Nachdem der Wagen den ersten Stein streifte, fuhr das Auto auf den nächsten auf und blieb schließlich schräg darauf hängen. An dem Auto riss durch die Kollision die komplette Fahrzeugunterseite auf. Die Feuerwehr Steißlingen rückte daraufhin aus und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich schließlich um den nicht mehr fahrbereiten Dodge.