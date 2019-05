von SK

Ein 15-jähriger Radfahrer erlitt bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße (L 226) am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr leichte Verletzungen. Ein 51-jähriger Auto-Fahrer übersah nach seinen Angaben aufgrund der blendenden Sonne den vor ihm fahrenden Radfahrer und fuhr auf diesen auf, berichtet die Polizei. Der 15-Jährige, der in dem Moment abbiegen wollte, wurde am Hinterrad erfasst und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz erlitt er mehrere Prellungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.