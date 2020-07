Johannes Briechle, Rektor der Zeppelin-Realschule Singen (ZRS), konnte auch in diesem Jahr wieder PET-Zertifikate – kurz für „Preliminary English Test“ – verteilen: 13 Schülerinnen und Schüler hatten laut Mitteilung der Schule an der vierteiligen Prüfung am 7. März, also kurz vor der Schulschließung wegen Corona, teilgenommen.

Drei Schüler schaffen B2-Niveau

Die Vorbereitungen darauf hatten nach den Herbstferien 2019 begonnen. Nun, kurz vor Schuljahresende, wurden die weltweit anerkannten Urkunden überreicht. Neun Schüler schafften bei den Prüfungen, in denen sie ihre Englisch-Kenntnisse unter der strengen Kontrolle von Cambridge-Prüfern nach internationalem Standard unter Beweis stellen mussten, das B1-Niveau.

Mara Büchler, Nastasja Hensler und Viktor Michel bestanden die Prüfung sogar mit Auszeichnung, erreichten also das Niveau B2. Geprüft wurden Leseverständnis, schriftlicher Ausdruck, Hörverständnis und Sprechen. Um sich darauf vorzubereiten, hatten die Schüler monatelang erweiterten Englisch-Unterricht, mussten sich mit zusätzlichem Lernstoff befassen und mehr Hausaufgaben erledigen.

VHS begleitet die Schule

Begleitet wurde die Zeppelin-Realschule hierbei von der Abteilung Fremdsprachen der Volkshochschule Konstanz-Singen. Für eine gezielte Vorbereitung in der Schule sorgte in diesem Jahr erstmals der Englischlehrer Ingo Bussmann. Unter seiner Leitung drückten die Schüler der 9. und 10. Klassen jeden Freitagnachmittag zusätzlich die Schulbank.

Die ZRS fördert die Sprachkompetenzen ihrer Schüler seit Jahren mit einem besonderen Sprachkonzept, das das Profil der Schule ausmacht: Dazu gehört der Schüleraustausch mit dem Collège Virebelle in La Ciotat und die Studienfahrt der Neuntklässler nach England – sofern ihr nicht, wie in diesem Jahr geschehen, ein Virus in die Quere kommt. Neben der Möglichkeit, das Cambridge-Zertifikat abzulegen, wird auch muttersprachlicher Unterricht in Italienisch, Kroatisch und Türkisch angeboten.