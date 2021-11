Als Monat zwischen Werden und Vergehen, zwischen Sommerende und Winterbeginn, zwischen Leben und Tod wird der November erlebt. Das Thema Trauer durchzieht die Tage von Allerheiligen bis Totensonntag und stimmt auf die Weihnachtszeit ein, die doch in den dunkelsten Tagen des Jahres die Botschaft des Lichts bringt.

Singen Wie die Geschichte der Theresienkapelle einen Politiker tief berührt Das könnte Sie auch interessieren

Traditionell wird der Volkstrauertag in Deutschland als bundesweiter Gedenktag seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen und soll an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnern. Ein Auftrag, den Carmen Scheide vom Förderverein Theresienkapelle und Beauftragte für die Städtepartnerschaft in die ukrainische Region Poltawa sehr gerne aufnimmt. „An diesem Tag wird an den sogenannten Russengräber auf dem Singener Waldfriedhof im Rahmen der morgendlichen Gedenkstunde wie in jedem Jahr ein Kranz niedergelegt“, kündigt sie im Vorfeld des diesjährigen Volkstrauertages am kommenden Sonntag, 14. November, an. Auf Initiative von Wilhelm Waibel soll der Ort eine endlich eine echte Bezeichnung bekommen. In diesem Jahr wurden diese Kriegsgräber, wo auch Zwangsarbeiter begraben wurden, die in Singen zu Tode kamen, erneuert und eine von Waibel gespendete Gedenkstele aufgestellt. Geplant ist die Umbenennung in „Ort der Entrechteten“.

„Die besondere Kapelle mitten im Singener Industriegebiet ist die nach bisherigen Kenntnissen einzig erhaltene Lagerkapelle in Deutschland“, sagt die Historikerin Carmen Scheide als Vorsitzende des Fördervereins. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Wie viele Zwangsarbeiter im Hegau ihr Leben lassen mussten, lässt sich nicht sagen. „Rund 50 Todesfälle wurden durch Dokumente oder Hinweise bekannt“, berichtet Waibel vom Ergebnis seiner Recherchen. In den Sterbebüchern des Singener Friedhofsamtes seien aber lediglich 18 Tote aufgezeichnet. Schon dies lasse darauf deuten, dass die Dunkelziffer weitaus höher sein dürfte.

Hilzingen Erinnerung an dunkle Zeiten: Ulrike Maus appelliert am Volkstrauertag an die Zuhörer, „aus der Vergangenheit Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen und danach zu handeln.“ Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Thema Verantwortung für diese Vergangenheit setzt sich der in Singen zur Welt gekommene Filmemacher Marcus Welsch auseinander, seit er den Singener Ehrenbürger und Erinnerungsarbeiter Wilhelm Waibel kennengelernt hat. Er präsentiert am gleichen Tag um 16 Uhr seinen neuesten Streifen in der Theresienkapelle. Waibel schildert zuvor die Geschichte der „Russengräber“, die einst eine Abfallgrube am Rande des Friedhofs gewesen seien. „Es soll an die Menschen erinnert werden, die dort begraben liegen“, erklärt Scheide. Zugleich sollen Einblicke in die Arbeit der Gedenkstätte eröffnet werde. „Auch dazu zeigen wir den Dokumentarfilm von Marcus Welsch, der 2020 fertig gestellt wurde“, so Scheide vor der Premiere des 45-minütigen Filmbeitrags anlässlich der Veranstaltung. Im Anschluss gebe es die Gelegenheit zum Gespräch. Auch Regisseur Marcus Welsch plant persönlich anwesend zu sein und will sich nach der Aufführung Zeit zum Austausch nehmen. Er wurde 1969 in Singen geboren, studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Konstanz, Toronto und Berlin, arbeitete als Regieassistent mit Wolfgang Becker, Roman Polanski und Volker Schlöndorff.

Am Abend sollen Einblicke in die Arbeit der Gedenkstätte eröffnet werden. Premiere feiert der neue Dokumentarfilm von Marcus Welsch, der 2020 fertig gestellt wurde. | Bild: Stadt Singen

„Die besondere Kapelle mitten im Singener Industriegebiet ist die nach bisherigen Kenntnissen einzig erhaltene Lagerkapelle in Deutschland“, sagt die Fördervereinsvorsitzende. Das Denkmal aus heimatgeschichtlichen Gründen ist seit 2016 eine von der Landeszentrale für politische Bildung anerkannte Gedenkstätte. Zuletzt hat das Landesdenkmalamt nach einer eingehenden Prüfung durch das Regierungspräsidium der Kapelle einen besonderen Denkmalstatus als Kulturdenkmal zugesprochen. „Damit wird die historische Bedeutung herausgestrichen: erbaut auf dem Grund des ehemaligen Lagers für Zwangsarbeiter, initiiert von dem französischen Lagerkommandanten Capitaine de Ligny als Zeichen einer frühen deutsch-französischen Versöhnung. Erbaut 1946/47 von deutschen Kriegsgefangenen, die dort inhaftiert waren und mit einfachen Mitteln einen besonderen Kirchenbau errichtet haben. Am 9.11.1947 der heiligen Theresia geweiht und seit den 1960er Jahren von der katholischen italienischen Mission als Gotteshaus genutzt“, zählt Scheide die Historie auf.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kapelle gehört heute der Stadt Singen, ist eine geweihte Kirche und ein Erinnerungsort, der für Frieden und Versöhnung steht, obendrein. Dank das langjährigen Engagements des Singener Bürgers Wilhelm Josef Waibel steht die Kapelle heute noch – nachdem es immer wieder Pläne gab, sie abzureißen. Der Förderverein Theresienkapelle bietet Führungen und Informationen rund um die Kapelle an. Der darunter liegende Bunker, ein ehemaliger Deckungsgraben, kann ebenfalls besichtigt werden. „Er diente beim damaligen Bau als Fundament“, erinnert sich Waibel, der nicht erst seit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde ein bekannter und geschätzter Mitbürger in der Stadt ist. Als ihm vor über 50 Jahren eine Kiste mit rund 1500 Personalakten aus der NS-Zeit in die Hände fiel, hat er begonnen, nach den Menschen zu suchen, die während des Krieges als Zwangsarbeiter in Singen arbeiten mussten. Diese Suche und die Auseinandersetzung mit den Verantwortlichen in der Heimat hat Welsch bereits filmisch im Werk „Der Chronist“ verarbeitet, in dem die außergewöhnliche Geschichte der Versöhnung ehemaliger Feinde aufgezeichnet, ein Stück europäischer Verflechtungsgeschichte geschildert und der unterschiedliche Blick, den die Beteiligten in den unterschiedlichen Ländern haben, reflektiert wird.

Der Eintritt ist frei, doch es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln, weshalb Besucher ein Impfzertifikat, die Bescheinigung, dass Sie genesen sind, oder gegebenenfalls einen gültigen Test mitbringen sollten.