Bei einem Unfall wurden am Samstagnachmittag in Singen zwei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 52-jähriger Autofahrer gegen 12.20 Uhr mit einem Mercedes auf der Romeiastraße in Richtung Praxedisplatz unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Hadumothstraße habe ein älteres Ehepaar im Alter von 97 und 86 Jahren die Fahrbahn überquert. Der Mann und die Frau seien dabei von dem Mercedes erfasst worden.

Bei dem Zusammenstoß habe der 97-Jährige unter anderem eine Kopfverletzung erlitten, die 86-Jährige sei an den Extremitäten verletzt worden. Sie seien zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Am Mercedes sei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 99600 in Verbindung zu setzen.