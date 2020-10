Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden über 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Hardtstraße / K 6158 ereignet hat. Eine von der Hardtstraße kommende 34-jährige Fiat-Fahrerin wollte nach links in die Kreisstraße in Richtung Rielasingen einbiegen. Hierbei übersah sie laut Schilderung der Polizei die vorfahrtsberechtigte, aus Richtung Überlingen kommende, 50-jährige Fahrerin eines VW. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.