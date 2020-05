Laura Rajkovic (18): Kein Abi-Streich, keine Mottowoche und keine Umarmungen

Laura Rajkovic ist 18 Jahre alt und macht in wenigen Wochen ihr Abitur am Gymnasium Engen. Im Schuljahr 2018/2019 war sie Schülersprecherin. | Bild: Tesche, Sabine

„Man mag meinen, dass es sich nach unserer Zwangspause von sieben Wochen in der Schule nun wieder anfühlen mag wie nach den Sommerferien. Doch die leeren, leisen Gänge und der Pausenhof sprechen für sich:

Mit zwei Metern Abstand in das Schulgebäude zu laufen, ist etwas Neues – im Gegensatz zu den Dränglereien der unteren Stufen, die sonst jeden Morgen zu beobachten sind. Es ist ein befremdliches Gefühl, in einem solch leeren Schulhaus zu sein, wieder seine Freunde sehen zu dürfen und sie nicht in die Arme schließen zu können.

Doch auch der Unterricht ist nicht mit dem vor der jetzigen Situation zu vergleichen: fehlende Kommunikation und Hilfe unter Schülern. Einige der Vorschriften scheinen kurios zu sein und treffen bei uns Schülern nicht immer auf Verständnis: So müssen wir uns bei dem Besuch der Toilette in Listen eintragen und sollen hierfür unbedingt unseren eigenen Stift nutzen, auch wenn wir dann doch alle die gleiche Türklinke nutzen.

Insgesamt bin ich froh wieder in der Schule sein zu können und etwas mehr Gewissheit darüber zu haben, was die kommenden Prüfungen angeht. Doch auch Trauer und Enttäuschung ist in der Stimmung aller bemerkbar: Vieles, auf das wir zwölf Jahre lang gewartet haben, fällt nun ins Wasser: die Mottowoche, der Abistreich und die gesamte Nach-Abizeit. Doch die Vorfreude auf die hoffentlich bevorstehende Normalität ist ein wichtiger Lichtblick für uns alle!“

Singen „Alle freuen sich, einander wiederzusehen“: An der Hohentwiel-Gewerbeschule ist die Stimmung trotz Sicherheitsmaßnahmen gut Das könnte Sie auch interessieren

Viktor Michel (15): Außer den eigenen Klassenkameraden kaum andere Schüler gesehen

Zehntklässler Viktor Michel (15) beobachtet, dass der Unterricht ruhiger abläuft als vor der Schulschließung. | Bild: Arndt, Isabelle

„Die ersten Tage nach der Zwangspause verliefen anders als alles, was wir zuvor hatten. Unsere Klasse wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, unser Stundenplan drastisch verkleinert und eine Menge neuer Regeln aufgestellt. Zum Beispiel die Maskenpflicht oder das Verbot, sich ohne die Aufsicht eines Lehrers im Schulhaus zu bewegen.

Auch in der Pause stehen wir unter der Aufsicht eines Lehrers, um sicherzustellen, dass die Abstände eingehalten werden. Selbst für das Betreten oder Verlassen des Gebäudes gibt es Regeln. Jede Klasse hat eine eigene Route vom Eingang zum Klassenraum und umgekehrt, sodass die verschiedenen Klassen nicht aufeinander treffen. Bis jetzt habe ich außer meinen Klassenkameraden kaum andere Schüler gesehen.

Zwar war das anfangs gewöhnungsbedürftig, aber nur zwei Tage später unterscheidet es sich für mich inhaltlich kaum von einem normalen Schultag. Die Stimmung in unserer Klasse war am ersten Tag zwar angespannt und teilweise genervt, aber seit sich auch die anderen daran gewöhnt haben, läuft der Unterricht sogar ruhiger und konzentrierter als zuvor.

Kuriose Situationen gab es aber auch. Zum Beispiel wurden wir einmal erst 40 Minuten nach Unterrichtsbeginn ins Schulhaus gelassen, da selbst die Lehrer noch nicht wirklich mit den Plänen mitkommen und niemand wusste, welcher Lehrer uns wann abholt. Beschweren kann man sich da im Endeffekt bei niemandem, schließlich ist die Situation für uns alle neu.“