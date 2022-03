Mann drohte mit einer Gasexplosion

Familienangehörige hatten den Beitrag eines Hausbewohners im Internet entdeckt und am Samstag gegen 13 Uhr die Polizei informiert, wie die Polizei mitteilt. Darin habe er damit gedroht, Gas in einer Wohnung in der Singener Kolpingstraße zu entzünden. Rettungskräfte evakuierten daraufhin mehrere Nachbargebäude, während die Polizei mit dem Betroffenen sprach.

Er habe von seiner Androhung Abstand genommen, heißt es im Polizeibericht. Polizisten stellten keine Hinweise auf eine drohende Gasexplosion fest. Vorsorglich wurde aber der Gasanschluss zum Haus abgestellt.

Konstanz/Reichenau „Jeder kann zum Mörder werden“, sagt der Mediziner, der auch Straftäter in Konstanz analysiert Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Seine Nachbarn konnten nach etwa 45 Minuten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Dann Aufsehen-erregende Jugendliche

Mit Maskierungen über dem Kopf und offenbar Baseballschlägern sowie einem Samuraischwert in den Händen haben einige Personen am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr einen Polizeieinsatz verursacht. 25 bis 30 Personen hätten mit ihrem Auftreten in der Ekkehardstraße in Singen für Aufsehen gesorgt, wie die Polizei mitteilt. Bei der Kontrolle durch mehrere Streifenfahrzeuge habe sich gezeigt, dass die Jugendlichen offenbar ein Musikvideo drehten und keine Bedrohung vorlag.

Die Dreharbeiten waren nicht angemeldet, teilt Polizeisprecher Harald Klaiber weiter mit. Das müssten sie aber, erklärt er auf Nachfrage. Daher spreche man am besten vorab mit der Polizei – auch um Einsätze zu vermeiden. Denn dann könne die Polizei entsprechend reagieren, wenn alarmierende Anrufe von Zeugen eingehen.