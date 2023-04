Die Regionalgruppe Hegau der Muettersproch-Gsellschaft hat für Sonntag, 21. Mai, ein besonderes Schmankerl arrangiert. Um 11 Uhr präsentiert sie in der Singener Stadthalle zwei großartige Künstler. Der bekannte Dichter und Maler Bruno Epple, Altmeister des alemannischen Dialekts und Uli Führe, Autor und Liedermacher, laden dazu ein, mit Ihnen in die Welten der Mundart einzutauchen.

Walter Möll, Vorsitzender der Muettersproch-Gsellschaft erzählt: „Nach unserer letzten großen Veranstaltung mit dem Entertainer ‚De Hämme‘, die in der außergewöhnlichen Kulisse des Singener Autohaus Bach stattfand, hatten wir eine so tolle Resonanz, dass wir mit weiteren spannenden Formaten an jeweils unterschiedlichen Veranstaltungsorten weitermachen wollen.“

Das lichtdurchflutete Foyer der Stadthalle Singen gewährt mit seinen großen Fensterfronten einen Blick auf den frühlingshaften Stadtpark, der den bodenständigen und ursprünglichen Dialekt visuell unterstützt, so Möll.

Dass es der Regionalgruppe gelungen ist, gleich zwei der bekanntesten Vertreter des alemannischen Dialekts zu gewinnen, darauf ist sie besonders stolz: „Bruno Epple ist mit seinen 92 Jahren immer noch sehr neugierig, experimentierfreudig wie auch kreativ. Er versucht sich immer wieder an neuen Literaturformaten“, so Möll. Momentan übersetze der bekannte Dichter, der auf der Höri lebt, unter anderem Minnegesänge des 13. Jahrhunderts auf Alemannisch. Damit gelinge es ihm, anspruchsvolle und intelligente Themen unterhaltsam und heimatnah aufzubereiten.

Mit Multi-Instrumentalist Uli Führe hat der Verein die optimale musikalische Ergänzung gefunden. In der Corona-Zeit war eine Reihe von Liedern entstanden, die geradezu philosophisch die einfachen Dinge des Lebens beleuchten.

Karten im Vorverkauf zu 10 Euro in der Stadthalle, Telefon 07731 85 504, oder Marktpassage, Telefon 07731 85362, sowie Online: www.stadthalle-Singen.de/Veranstaltungen; an der Tageskasse 12 Euro.