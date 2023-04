Gleich zwei betrunkene Autofahrer haben am Wochenende auf der Autobahn A81 laut Polizei Unfälle gebaut. Am Samstag sei ein 63-jähriger Fiat-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke geprallt. Ein Alkoholtest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab laut Polizei einen Wert von über 1,2 Promille.

Am Sonntag ist ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer laut Polizei am Autobahnkreuz Hegau zu weit nach links geraten und im Kurvenbereich mit einem Leitpfosten und einer Leittafel kollidiert. Er sei mit über 1,6 Promille unterwegs gewesen.

Beide hätten neben ihren Führerscheinen im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben müssen. Den Schaden am Mercedes beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro, am Fiat auf etwa 5000 Euro.