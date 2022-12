Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, an den Dezember-Samstagen im Advent einen kostenlosen Stadtbusverkehr zum Regelfahrplan anzubieten. Keinen Fahrschein lösen muss man also am Samstag, 3., 10. und 17. Dezember, lautet der Vorschlag der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage. Dieses Angebot sei bereits 2021 sehr gut angenommen worden – die Zahl der Fahrgäste stieg an den Adventssamstagen um rund 40 Prozent.

Eine Rechnung für den kostenlosen Busverkehr an Adventssamstagen gibt es trotzdem. Die zahlt allerdings die Stadt. Laut der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat rechnet die Verwaltung mit Ausgleichszahlungen an die Stadtwerke von etwa 5000 Euro. Auch Fahrten mit Regionalbussen innerhalb der Kernstadt sind an Samstagen im Advent bis 20 Uhr kostenfrei, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mitteilt.

Parkhaus ist noch wenig ausgelastet

Weniger deutlich fiel die Abstimmung für die Vergünstigung im Parkhaus am Gleis aus. Das neue Parkhaus der Stadtwerke, an der Bahnhofstraße gelegen und im Juli 2022 eröffnet, verzeichne zwar steigende Auslastung, heißt es in der Sitzungsvorlage. Allerdings halte sich die Auslastung noch in Grenzen. Daher solle es in der Vorweihnachtszeit eine Marketing-Aktion für das neue Parkhaus geben. Die erste Stunde Parken kostet die Kunden demnach bis Weihnachten nichts und die Tagesgebühr wird in dieser Zeit von 10 Euro auf 5 Euro gesenkt.

Auf Antrag von Walafried Schrott (SPD) stimmte der Gemeinderat über beide Punkte, kostenlosen Busverkehr an Adventssamstagen und niedrigere Parkgebühren vor Weihnachten, getrennt ab. Man dürfe nicht ein Verhalten belohnen und das andere nicht bestrafen, so Schrott. Das Sonderangebot bei den Gebühren im Parkhaus am Gleis hat das Gremium bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.