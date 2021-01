Mit leichten Verletzungen haben mehrere Unfallbeteiligte einen Zusammenstoß an der gefährlichen Beurener Kreuzung Richtung Volkertshausen und Steißlingen überstanden. Die Straßenkreuzung stand zuletzt im Blickpunkt, als ein Motorradfahrer tödlich verunglückt ist. Vielfach wurden Verbesserungen gefordert. Erst kürzlich führte dies zum Einbau einer Ampelanlage, um den verkehr an der Stelle sicherer zu regeln. Nun kam es beim Singener Stadtteil Beuren an der Aach auf der Landesstraße L189 doch wieder zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde – wie es im Polizeibericht heißt – eine Person glücklicherweise nur leicht verletzt.

Laut Unfallzeugen waren insgesamt mehrere Fahrzeuge an der Kollision beteiligt, zwei davon seien deutlich beschädigt gewesen. Zu dem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person am späten Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Beuren an der Aach kam es laut Polizei aufgrund von Unaufmerksamkeit. Die 23-jährige Fahrerin eines Seat Leons soll beim Linksabbiegen den Vorrang einer entgegenkommenden 44-jährigen Skoda Fahrerin missachtet haben. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge sei die 23-Jährige leicht verletzt worden und musste durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung ins Klinikum Singen gebracht werden.

An beiden Autos entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Ampelanlage war laut Zeugenaussagen zum Unfallzeitpunkt in Betrieb.