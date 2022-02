Mit doppeltem Totalschaden ist am Samstag gegen 6 Uhr ein Vorfahrtsunfall am Friedrich-Ebert-Platz in Singen geendet. Laut Polizeiangaben fuhr ein 24 Jahre alter Audifahrer mit seinem Wagen auf der Rielasinger Straße stadtauswärts und nahm einem Alfa Romeo die Vorfahrt, der in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs war. Bei dem heftigen Aufprall mitten auf der Kreuzung entstand an beiden Autos Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf rund 50.000 Euro. Außerdem erlitt der 41 Jahre alte Fahrer des Alfa Romeo leichte Prellungen.