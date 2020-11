Fast sein halbes Leben hat Dietrich H. Boesken genutzt, um den Wirtschaftsstandort Hegau-Bodensee zu stärken. Zunächst ab 1977 als Generaldirektor der damaligen Alusingen, später als Geschäftsführer der deutschen Alusuisse-Lonza Holding und schließlich als Spitzenvertreter unterschiedlicher Industrieverbände. Er engagierte sich in zahlreichen berufsständischen Vertretungen. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren verstorben.

1981 wurde er zum Präsidenten der IHK Hochrhein-Bodensee gewählt, ein Amt, das er 20 Jahre lang ausübte. Auch als IHK-Ehrenpräsident war er lange noch aktiv. Auf nationaler Ebene engagierte er sich im Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). „Die spezifischen Herausforderungen einer nationalen Randlage und der letzten verbliebenen EU-Außengrenze Deutschlands verstand er, als Chancen zu begreifen und im grenzüberschreitenden Interesse der Wirtschaft zu gestalten“, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx im Nachruf der Kammer. IHK-Präsident Thomas Conrady erinnert an die Wirkmacht Boeskens: „Er hat die erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft über Jahrzehnte gefördert, gestaltet und geprägt.“ Mit ihm verbinde sich das Zusammenwachsen der Region Hochrhein-Bodensee vom westlichen Bodensee bis zur Grenze Frankreichs.

Thomas Conrady (links), Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee, und IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx. | Bild: Julianje Schlichter

Daneben brachte er sein Wissen in vielen Gremien ein, so als Präsident der Universitätsgesellschaft Konstanz und im Kuratorium der damaligen FH Konstanz, der heutigen HTWG. „Welch‘ hohes Ansehen Boesken in der gesamten Branche einnahm, wurde deutlich, als er 1986 zum ersten Präsidenten des Verbands der Aluminiumverarbeitenden Industrie Deutschlands gewählt wurde“, erinnert Singens OB Bernd Häusler im Nachruf der Stadt an den Ehrenbürger, der eine große Lücke hinterlasse. Boeskens Ehrungen, Auszeichnungen und Meriten sind kaum aufzuzählen: Das Bundesverdienstkreuz bekam er in verschiedenen Ausführungen, Verdienstkreuze von diversen Wirtschaftsorganisationen und seit 2002 ist er Ehrenringträger des Landkreises Konstanz. Mit der Boesken GmbH, deren Leitung er 2017 an seinen Sohn Cai Adrian übergab, war er bis ins hohe Alter unternehmerisch tätig.

Acht Jahre war er als Präsident der Universitätsgesellschaft Konstanz aktiv und stiftete Jahr für Jahr den Dietrich-H.-Boesken-Preis für den besten Masterabschluss an der Uni. „Mit Ehrensenator Dietrich H. Boesken verliert die Universität einen ihrer engagiertesten Unterstützer“, erinnert Malte Drescher, Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Konstanzer Universität an Boesken: Er bleibe auch über seinen Tod hinaus stetes Vorbild für eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.