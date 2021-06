Aus dem Singener Gemeinderat gab es grünes Licht für die grüne Zukunft der Stadt: Das Gremium hat dem Grundsatzbeschluss zur Ausarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung und einer Aktualisierung des Klimaschutzprogrammes zugestimmt. Beides solle laut Oberbürgermeister Bernd Häusler an ein Fachbüro vergeben werden. Laut dem Singener Rathauschef haben sich zwei Büros beworben. In nichtöffentlicher Sitzung solle das Gremium sich für eines der beiden entscheiden. Das Büro Tilia aus Leipzig mit dem Partner Smart Geomatics und das Büro Endura Kommunal aus Freiburg mit dem Partner Green Ventury. Vertreter der Unternehmen hatten dem Gremium ihre Pläne dazu, wie sie die Stadt bis 2035 „sektorenübergreifend klimaneutral“ aufstellen wollen, bereits in einer vorangegangenen Ausschusssitzung erläutert.

Alle Ratsmitglieder sprachen sich für den Grundsatzbeschluss aus. Ganz ohne Diskussion ging aber auch diese Abstimmung nicht über die Bühne. Stadtrat Walafried Schrott (SPD) befand, dass es gut sei, dass die Stadt den Entschluss gefasst habe. Er gab aber auch zu bedenken, dass das Ziel bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein, sehr ehrgeizig sei. „Wir müssen das Konzept sehr bald angehen und dürfen keine Zeit verlieren“, betonte er. Das Konzept müsse aufzeigen, wo die Stadt die größten Energieverbrauche zu verzeichnen habe. „Und dort müssen wir dann aber auch konsequent den Hebel ansetzen“, forderte er. Schrott sprach sich zudem dafür aus, bei der Umsetzung auch die Bürger mit einzubeziehen: „Ein Klimaschutzkonzept soll und muss ein Bürgerprojekt werden.“

Keine Zeit zum Warten

Auch Stadtrat Eberhard Röhm (Grüne) machte deutlich, dass Wärmeplanung eine Pflichtaufgabe sei. Und auch Röhm wolle dabei ordentlich aufs Gaspedal treten: „Wir müssen schauen, dass wir schnell vorankommen.“ Denn je später man in Singen einsteige, desto einschneidender werden die Maßnahmen seiner Einschätzung nach sein. „Zeit ist ein Faktor, den wir uns nicht leisten können“, so Röhm. Er könne sich deshalb einen Zwischenbericht vorstellen, in dem Projekte und Vorhaben genannt werden, die vor der endgültigen Vorstellung des Konzeptes schon begonnen werden können. Aber er machte auch deutlich: „Ohne Geld wird die Umsetzung nicht gehen.“

Stadtrat Franz Hirschle (CDU) pflichtete ihm bei. Auch er verwies darauf, dass das Konzept Geld kosten werde. „Wir müssen aber schauen, dass wir bei der Umsetzung nicht Ökologie und Ökonomie gegeneinander ausspielen“, so Hirschle. Vielmehr müsse man sie mit Vernunft und Verstand angehen. Stadtrat Hubertus Both von den Freien Wählern betonte, dass eine gute Kommunikation bei der Umsetzung wichtig sei. Nur dann würden die Maßnahmen auch von den Bürgern mitgetragen werden.