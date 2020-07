Im ersten Moment klingt es ganz einfach: Eine ältere Frau kommt die Treppe nicht mehr hoch und braucht einen Handlauf, um einigermaßen selbstständig leben zu können. So etwas kostet wenige tausend Euro und ein paar Löcher im Treppenhaus. Im ersten Moment fällt es daher leicht, auf Bürokraten zu schimpfen. „Fassen Sie sich doch ein Herz!“, möchte man fast sagen, wenn man Karina Wagner schwer schnaufend in ihrem Hausflur sieht. Denn dass sie ein Problem hat, ist offenkundig. Mit einem Handlauf könnte sie wieder ohne die Hilfe ihres aufopferungsvollen Ehemannes aus dem Haus – egal ob zur Physiotherapie, zum Schwimmen oder für einen Spaziergang.

Dass es ihr schwer fällt, die Treppen zu bezwingen und ein Handlauf eine Hilfe wäre, bezweifelt aber auch niemand. Trotzdem kann die Hausverwaltung nicht viel machen, wenn es um das Eigentum von 16 Parteien geht. So sehr ein Institut für Treppensicherheit auch drängen mag – die Betroffenen sprechen sogar von Stalking.

Statt sich in Streitigkeiten zu verlieren, sollte es um konstruktive Lösungen gehen. Wie wäre es, diesen Punkt mit den Eigentümern per Post zu klären? So ein Umlaufverfahren erfordert Geduld, zugegeben, und ein einstimmiges Ergebnis, wie die Hausverwaltung erklärt. Doch viele Eigentümer hat das Ehepaar Wagner kennengelernt, viele sehen selbst die Nöte dieser Frau. Und so könnte eine Abstimmung per Post rascher zu einem Ergebnis führen, als auf das vermeintliche Ende einer Pandemie zu warten.