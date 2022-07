An der Zulassungsstelle Singen können Sie die Ortskennzeichen für ihr Auto, Motorrad, Wohnwagen, LKW und weitere Kraftfahrzeuge zulassen. Alles, was mit der An-, Um- oder Abmeldung von Fahrzeugen zusammenhängt, erledigt das zuständige Landratsamt Kreis Konstanz auch in der Außenstelle in Singen.

Um einen angenehmen und reibungslosen Besuch auf der Zulassungsstelle zu ermöglichen, stehen für viele Anliegen auch Online-Dienste und Formulare zum Herunterladen bereit. Insgesamt gibt es im Landkreis Konstanz drei Standorte in Konstanz, Singen und Stockach.

Adresse, Öffnungszeiten und Terminreservierung

Aufgaben der Zulassungsstelle Singen

Das können Sie auch online erledigen

Checkliste KFZ-Zulassung

Online-Reservierung von Wunschkennzeichen

Das Altkennzeichen STO

In Singen gibt es viele Autohändler und Niederlassungen bekannter Hersteller, mit einem breiten Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Einen Überblick über das Händlerangebot für einen Autokauf in Singen finden Sie hier.

Adresse, Öffnungszeiten und Terminreservierung

Adresse der Zulassungsstelle Singen

Laubwaldstr. 4 78224 Singen

Telefon: 07531 800-2720

Fax: 07531 800-2799

E-Mail: strassenverkehrsamt@lrakn.de

Website: www.lrakn.de

Öffnungszeiten der Zulassungsstelle Singen

Montag: 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Dienstag: 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Mittwoch: 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Donnerstag: 07.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Freitag: 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Samstag und Sonntag: geschlossen

Aktuell gibt es Termine bei allen Zulassungsstellen nur mit vorheriger Online-Terminreservierung auf der Seite des Landratsamts.

Aufgaben der Zulassungsstelle Singen

An- und Abmelden von Fahrzeugen

Halter- und Kennzeichenwechsel

Wiederzulassungen

Technische Änderungen

Adressenänderungen

Ersatzpapiere bei Verlust

Rote Händlerkennzeichen

Rote Kennzeichen für Oldtimerfahrzeuge

Ausnahmegenehmigungen für Gabelstapler und Mähdrescher, gemäß § 70 StVZO

Das können Sie auch online erledigen

Seit dem 01. Oktober 2019 können alle üblichen Zulassungsvorgänge bequem über i-KFZ, der internetbasierten Fahrzeugzulassung, im Internet abgewickelt werden. Damit erübrigen sich Wartezeiten an der Zulassungsstelle.

Bequem online erledigen lassen sich die Neuzulassung, Umschreibung, Außerbetriebsetzung und alle Varianten der Wiederzulassung von Kraftfahrzeugen und Motorrädern: Das Online-Zulassungsverfahren des Landratsamtes Konstanz finden Sie hier.

Detaillierte Anleitungen der Online-Dienste des Landratsamts für die Neuzulassung, Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung und Umschreibung von Fahrzeugen, und welche Unterlagen jeweils benötigt werden, finden Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr Verkehr.

Außerdem lässt sich im virtuellen Rathaus Rathaus des Landratsamts Konstanz ein individuelles Wunschkennzeichen reservieren.

Checkliste: Das brauchen Privatpersonen für eine KFZ-Zulassung

Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II)

EG-Übereinstimmungsescheinigung / Certificate of Conformity (CoC)

Elektronische Versicherungsbestätigung (eVB)

Zulassungsantrag

ggf. Vollmacht u. Kopie Ihres Personalausweises (falls Sie jemanden mit der Zulassung beauftragen)

Einzugsermächtigung für die KFZ-Steuer

gültiger Personalausweis oder Reisepass

Für die Zulassung eines Gebrauchtwagens wird zusätzlich benötigt:

Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I)

Alte Kennzeichen, falls Fahrzeug noch angemeldet ist

TÜV-Bericht

Online-Reservierung von Wunschkennzeichen

Mit nur wenigen Mausklicks kann man im virtuellen Rathaus des Landratsamts Konstanz ein individuelles Wunschkennzeichen reservieren. Das Autokennzeichen kann man mit bis zu zwei Buchstaben und vier Ziffern hinter der Kennung des Zulassungsbezirks ausstatten. Nach einer Online-Verfügbarkeitsprüfung der gewünschten Zeichenfolge kann das Wunschkennzeichen für 90 Tage reserviert werden. Aktuell kostet die Auswahl eines Wunschkennzeichens beim Landratsamt Konstanz 10,20 Euro, die Reservierung 2,60 Euro.

Das Altkennzeichen STO

Das Kennzeichen STO steht für STOckach. Es wird in den Städten Bad Saulgau, Konstanz, Pfullendorf, Sigmaringen, Singen (Hohentwiel), Stockach verwendet. Das Nummernschild STO ist eins von insgesamt 60 Kennzeichen in Baden-Württemberg.

Seit dem Inkrafttreten der sogenannten Kennzeichenliberalisierung im November 2012 können abgeschaffte oder auslaufende Kennzeichenkürzel wieder neu zugelassen werden. Für ehemalige Landkreise oder kreisfreie Städte, die ihr Kfz-Unterscheidungszeichen aufgrund von Verwaltungsreformen aufgeben mussten, besteht nun die Möglichkeit, dieses wieder einzuführen.

Michael Greineck, Leiter des Amts für Straßenverkehr und Schifffahrt im Landratsamt Konstanz, hält vor der Zulassungsstelle in Singen ein Bündel an alten Kennzeichenschildern in den Händen. Paula Elsäßer, Referatsleiterin der Zulassungsstellen, zeigt ein neues Schild mit STO-Kennzeichen. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Seit der Wiedereinführung des Altkennzeichens STO am 1. April 2021 haben alle Einwohner des Landkreises die Wahl, ob auf den Nummernschild des Autos KN oder STO stehen soll. Die Verwaltungsgebühr liegt zwischen 40 und 70 Euro, dazu kommen die Kosten für Schilder. Die Reservierung eines STO-Kennzeichens erfolgt ebenfalls über das Online-Formular für die Reservierung von Wunschkennzeichen.

Nicht alle Kombinationen möglich

Es können allerdings nur bestimmte Kennzeichenkombinationen mit dem Kürzel STO im den Kreis Konstanz ausgegeben werden. Weitere Kombinationen sind den Landkreisen Sigmaringen, Tuttlingen und Zollernalbkreis vorbehalten, in die Teile des früheren Landkreises Stockach aufgegangen waren.

Mit STO-CK und ohne STO-FF: Mehr als 1500 Autos im Kreis Konstanz haben ein Jahr nach Einführung ein STO-Kennzeichen

Diese Kombinationen sind möglich Die im Landkreis Konstanz möglichen Kennzeichenkombinationen legt das Landratsamt fest. Aus einer Übersicht geht hervor, dass folgende Nummern zur Verfügung stehen: STO mit einem der Folgebuchstaben C, E, G, I, J, K, L, V, X, Z und den Zahlen 10 bis 9999. STO mit der Kombination der Buchstaben A und K bis A und T, B und K bis B und T, C und K bis C und T usw. bis Z und K bis Z und T – dazu jeweils die Zahlen 1 bis 999. STO-CK und STO-RM sind also möglich, STO-FF und STO-FW (für die Feuerwehr) aber nicht. Zur Ummeldung braucht man die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, den Nachweis einer gültigen Hauptuntersuchung (HU) und die bisherigen Kennzeichen. Es fallen die regulären Kosten für eine Ummeldung sowie eventuell Kosten für das Wunschkennzeichen und für die Kennzeichen selbst an.

Weitere Informationen zum Altkennzeichen STO finden Sie auf der Webseite des Landratsamts Konstanz.

Stand: Juli 2022