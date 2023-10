Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am frühen Samstagmorgen, 14. Oktober, in der Pfaffenhäule in Singen gekommen. Eine vierköpfige Gruppe befand sich nach Angaben der Polizei gegen 4.50 Uhr zu Fuß auf dem Weg von einer nahe gelegenen Diskothek zum Bahnhaltepunkt „Singen-Industriegebiet“, als es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit mit einer weiteren, etwa 15-köpfigen männlichen Gruppe gekommen sein soll.

Im weiteren Verlauf soll die vierköpfige Gruppe durch die größere Gruppe körperlich angegriffen und bedroht worden sein. Ein 16-jähriger sowie zwei 17-jährige aus der Gruppe seien hierbei mit Fäusten und einem Gürtel geschlagen worden, informiert die Polizei. Den Betroffen gelang schließlich die Flucht zum Industriebahnhof, die vier jungen Männer wurden nicht verletzt.

Singen Unbekannter schlägt mit Cocktailglas zu: Polizei sucht nach Gewalttat in Diskothek nach Zeugen Das könnte Sie auch interessieren

Zeugenhinweise, insbesondere zur rund 15-köpfigen Tätergruppe, nimmt das Polizeirevier Singen unter Telefon 07731 8880 entgegen.