Es sind nur noch wenige Tage bis zum nächsten großen Festival in der Grenzregion: Anfang August startet die zwölfte Auflage in der Schaffhauser Innenstadt. Die Organisatoren erwarten nicht nur viele Topstars, sondern auch rund 70.000 Besucher. Und dass das Konzept mit drei Konzerten pro Abend aufgehen könnte, zeigt ein Blick auf die Verkaufszahlen. Das Auftaktkonzert mit den Toten Hosen war schon wenige Stunden nach Verkaufsstart ausverkauft, inzwischen sind auch alle Tickets für die Konzertabende mit Zuchero und Sido weg. Für drei Konzertabend verlost der SÜDKURIER Eintrittskarten samt Führung hinter die Kulissen.

So kann man die Eintrittskarten gewinnen Der SÜDKURIER öffnet Türen zu drei Konzertabenden auf dem Herrenacker in Schaffhausen. Wer je zwei Eintrittskarten inklusive Führung ab 17.30 Uhr hinter die Kulissen des Festivals gewinnen will, kann ganz einfach an der Verlosung teilnehmen. Teilnehmer sollten nur bis spätestens Sonntag, 30. Juli, das jeweilige Lösungswort unter der richtigen SÜDKURIER-Nummer angeben. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilpreise sind höher. Bitte Namen, Adresse, Telefonnummer und die Lösung nennen. Wer das Konzert mit Sido am Freitag, 4. August, erleben will, wählt die Nummer 01379 37050040 und nennt das Lösungswort „Sido“. Wer bei Rita Ora am Samstag, 5. August, dabei sein will, wählt die Nummer 01379 37050041 und nennt das Lösungswort „Rira Ora“. Und bei Michael Patrick Kelly am Freitag, 11. August, lautet die Nummer 01379 37050042 und das Lösungswort „Kelly“. Die Namen der drei Gewinner werden in der Zeitung bekanntgegeben.

Der Musiker Sido wird am Freitag, 4. August, erwartet, das Bild zeigt ihn im Ramen der Sendung „The Voice of Germany“. | Bild: Britta Pedersen

„Wir haben wieder ein vielseitiges Programm“, kündigt Festival-Sprecherin Nora Fuchs an. Nach dem Start mit den legendären deutschen Punkrockern Die Toten Hosen, dem italienische Bluesrocker Zucchero und dem deutschen Hip-Hop-Hitgaranten Sido werden auch noch die britische Popkünstlerin Rita Ora, Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly, die Superstars von Simply Red und zum Finale Adel Tawil und Bligg erwartet. „Die Konzerte der ersten drei Festivalabende auf dem Herrenacker sind bereits ausverkauft, für die weiteren vier sind jetzt noch Tickets erhältlich“, rät Fuchs zu Eile.

Erstmals dauert das Festival sieben Tage während zwei Wochenenden. Dies biete mehr Möglichkeiten in der Programmplanung und helfe, die teure Infrastruktur besser zu nutzen, wie die Veranstalter ankündigen. Und in Sachen Infrastruktur soll es wieder Glanzlichter geben: „Nach 2022 inspiriert das Festival auch dieses Jahr unter dem Motto ‚Mehr als Musik‘.“

Geboten werde ein Gesamterlebnis mit der Hauptbühne am Herrenacker, der Talent-Rampe am Fronwagplatz, einem Foodfestival mit über 25 Street-Food-Ständen und vielen Dekorationselementen. Geschaffen werde eine Kulisse aus Elementen der Unterwasserwelt mit liebevollen Dekorationen, Lichtprojektionen. Es sollen wie im Vorjahr besondere Akzente gesetzt werden, um in der Schaffhauser Altstadt eine Festivalkulisse zum Entdecken und Verweilen zu schaffen. „Ein vielseitiges Street-Food-Angebot und verschiedene Bars untermauern den besonderen Charakter von Stars in Town mit dem Fokus auf ein Gesamterlebnis“, so Fuchs.

Die Begeisterung ist regelmäßig riesig beim Festival Stars in Town in Schaffhausen. | Bild: Biehler, Matthias

Fronwagplatz für neue Talente

Am Fronwagplatz wird Schweizer Nachwuchskünstlern eine Bühne geboten. „Während allen sieben Festivaltagen präsentieren sich pro Abend vier bis fünf Acts dem Publikum“, kündigt Nora Fuchs das Gratisprogramm an. Darunter seien durchaus auch einige Namen zu finden, die in der Schweiz Bekanntheit erreicht haben wie Annie Taylor, Sensu, Valentino Vivace, Evelinn Trouble oder Harvey Rushmore & The Octopus.

Die britische Sängerin Rita Ora tritt am Samstag, 5. August, in Schaffhausen auf. Das Bild zeigt sie beim Halbfinale des Eurovision Song Contests 2023. | Bild: Peter Kneffel

Neben den Hauptakteuren werden etliche weitere Stars auf der Hauptbühne erwartet. Im Vorprogramm von Rita Ora am Samstag, 5. August, tritt der Brite Calum Scott und der Schweizer Sänger und Pianist Zian auf. Simply Red am Donnerstag, 10. August, werden unterstützt von Sam Ryder und Freya Ridings, am Freitag, 11. August, treten vor Michael Patrick Kelly die deutsche Sängerinnen Lea und Leony auf und zum Finale am Samstag, 12. August, werden neben Bligg auch Adel Tawil und Bastian Baker erwartet.

Michael Patrick Kelly ist am Freitag, 11. August, zu Gast. Das Bild zeigt ihn im Juli in Tettnang. | Bild: Lippisch, Mona

An sieben Konzertabenden werden bis zu 70.000 Besucher erwartet. „Die eigentlichen Stars des Festivals sind jeweils die beinahe 700 freiwilligen Helfer, welche maßgeblich zum Gelingen jeder Festivalausgabe beitragen“, erinnert Fuchs an das große Engagement, welches das Festival möglich macht. Aktuell werden noch für verschiedene Bereiche wie Sicherheit und Logistik Freiwillige gesucht.

Eintrittskarten im Vorverkauf sind über die üblichen Vorverkaufskanäle verfügbar. Die Tageskarte kostet 103 Franken, ein Drei-Tage-Festivalpass für die Woche vom 10. bis 12. August gibt es für 265 Franken. Kinder bis und mit acht Jahren bezahlen in Begleitung einer erwachsenen Person keinen Eintritt. Für Kinder und Jugendliche ab neun bis und mit 16 Jahren gibt es eine limitierte Anzahl vergünstigter Tageskarten. Mehr Informationen im Internet unter: www.starsintown.ch