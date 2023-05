Das größtmögliche Lob, das der Mitmachzirkus Bingo erhalten konnte, sprach Schulleiterin Bettina Niederhammer selbst aus: „Als ich den sonst so verschlossenen ukrainischen Jungen bei den Proben zur Vorstellung zum ersten Mal habe lachen sehn, wusste ich endgültig, dass wir mit dem Zirkusprojekt richtig liegen.“

Die Bruderhofschule Singen hatte eine Woche lang den Mitmachzirkus Bingo, der in Horb am Neckar beheimatet ist, zu Gast. Wie es sich gehört, hatten sie auch ein richtiges Zirkuszelt dabei, das auf dem Freiplatz hinter der Schule aufgebaut wurde. Alle Schülerinnen und Schüler, also von der ersten bis zur vierten Klasse, sowie die Lehrerschaft waren bei diesem Projekt mit großem Eifer dabei, denn schließlich galt es nicht nur, eine Zirkusvorstellung auf die Beine zu stellen, sondern auch, die Eintrittskarten zu gestalten, Einladungen zu verschicken und Spenden – zum Beispiel für die Jonglierteller und Bälle – zu organisieren.

Natürlich musste für die Vorstellung viel geübt werden, wobei die fünf Profis der Zirkusfamilie Fiala, ehemalige tschechische Staatsartistin, den Kindern die Basisfertigkeiten fürs Jonglieren und für die artistischen Übungen beibrachten und diese auch anleiteten, wie man sich dem Publikum als Gruppe während des Auftritts präsentiert. Auch das Verkleiden, etwa als Clown, machte den Kindern viel Spaß. Trotzdem, von nichts kommt nichts. So trainierten die Kinder in ihrer Disziplin, die sich selbst ausgesucht hatten, eine Stunde täglich für den großen Auftritt. Am großen Tag gab es dann zwei Aufführungen, wobei beide Male das Zelt auch auf dem letzten Platz mit Gästen jeder Altersstufe belegt war. Die Eltern fieberten für die Kinder während des Auftritts mit und feierten schließlich ausgelassen die tollen Leistungen ihres Nachwuchses beim Tellerjonglieren, beim Tanzen mit den Hula-Hoop-Reifen und bei artistischen Übungen am Trapez. Zwischendurch waren immer wieder die Clowns im Einsatz und brachte das Publikum zum Lachen. Das gelungene Projekt mit dem Mitmachzirkus Bingo wurde, wie von der zirkusbegeisterten Schulleiterin zu erfahren war, über das Landesförderprogramm „Rückenwind“ finanziert, dessen Zweck es ist, insbesondere die emotional-soziale Entwicklung der Kinder zu unterstützten.

Auch Roman Fiala, Inhaber und Gründer des Mitmachzirkusses Bingo, zeigte sich zum Abschluss sehr zufrieden und bedankte sich auch für die tolle Zusammenarbeit mit der Schule. Ja, sie seien gefragt und in den nächsten Tagen in Konstanz und Radolfzell bei ähnlichen Schulprojekten im Einsatz, wie Roman Fiala abschließend erklärte.