von SK

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 21. Mai, um kurz vor 21 Uhr, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Demnach hat ein Zeuge beobachtet, wie sich zwei männliche Personen an einem Fahrrad zu schaffen machten, das in einem Innenhof in der Langen Straße abgestellt war. Die beiden Personen nahmen das Rad aus dem Fahrradständer. Der Zeuge sei sich aber sicher gewesen, dass das Gefährt einem Nachbarn gehörte, und verständigte per Notruf die Polizei. Beamte des Polizeireviers Singen leiteten sofort die Fahndung ein und fanden den beschuldigten 19-Jährigen mitsamt dem Fahrrad in der Rielasinger Straße. Dort nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Der rechtmäßige Besitzer konnte sein Mountainbike im Wert von etwa 300 Euro wieder in Empfang nehmen. Der Fahrraddieb muss hingegen mit einer Anzeige rechnen.