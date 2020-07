von Antje Kirsch

„Ich konnte in den letzten Wochen schwimmen lernen und ich schwimme immer noch. Ich bekomme sogar noch Luft. Ich bin nicht untergegangen.“ Florian Kunemann freut sich über die zurückliegende nicht einfache Zeit, in der er sich in sein Amt als angehender Konrektor an der Zeppelin-Realschule Singen (ZRS) einarbeiten musste. Und das in Zeiten von Corona. Am 6. März, also elf Tage, bevor die Schulen in Baden-Württemberg schlossen, wurde er nach einem langen, aber üblichen Prozedere zum stellvertretenden Schulleiter bestellt, bevor er nun offiziell in sein Amt gehoben wurde.

In den Pfingstferien kam die Information der Ernennung in den heimischen Postkasten geflattert. Gerechnet hatte er damit frühesten im November. Nun erhielt er unter großem Applaus aller Kollegen von Rektor Johannes Briechle die Ernennungsurkunde. Die Führungsriege der Zeppelin-Realschule ist auch offiziell wieder komplett.

Gute Zusammenarbeit mit Kollegen und Rektor Johannes Briechle

Schon vor Corona war die Bewerbung Kunemanns, die er bereits im September letzten Jahres abgab, ein mutiger Schritt nach vorn, ist er doch erst seit drei Jahren im Schuldienst. „Es kommt mir allerdings viel länger vor“, merkt er an. Das Kollegium hätte ihn nie spüren lassen, dass die kurze Dienstzeit für sie ein Manko wäre. Auch die Zusammenarbeit mit Rektor Johannes Briechle funktioniere von Anfang an hervorragend, so Kunemann: „Die Konstellation passt einfach.“ Hinter ihm liegen nun viele Wochen der Bewährung.

Schulleitung vor ungewohnten Aufgaben

„Es war abzusehen, dass es turbulent werden würde“, erinnert sich Kunemann. Corona machte sich breit und erste Risikolehrkräfte schieden bereits nach den Fasnachtsferien aus, bevor sich die Ereignisse dann überschlugen. Die Schulleitungen mussten den Unterricht quasi im Homeoffice organisieren.

Die scheinbare Ruhephase zwischen Onlinearbeit und Rückkehr zum Unterricht an der Schule nutzte Kunemann zur Einarbeitung in sein Amt. „Seit den Osterferien war allerdings Puzzlearbeit angesagt“, um die nach und nach zurückkehrenden Klassen in das vorgegebene Raster einzutakten. „Das neue Schuljahr zu planen, wird dann wohl eine einfache Übung sein“, resümiert Kunemann.